Am 5. Oktober 2019 unterzeichneten der griechische Verteidigungsminister Nikoaos Panayotopoulos und der US-Außenminister Mike Pompeo in Athen ein „Abkommen über die gegenseitige Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich“.

Das griechische Parlament ratifizierte das Abkommen, das den Vereinigten Staaten die Nutzung aller griechischen Militärbasen gewährt. Sie werden von den US-Streitkräften nicht nur für die Lagerung von Waffen, Vorräten und Ausbildungsstandorten, sondern auch für „Notfallmaßnahmen“ genutzt, was in Wirklichkeit Angriffsmissionen bedeutet.

Besonders wichtig ist der Stützpunkt Larissa, wo die US-Luftwaffe bereits MQ-9 Reaper-Drohnen gelagert hat, und auch der Stützpunkt Stefanovikio, wo die US-Armee bereits Apache- und Black-Hawk-Hubschrauber eingesetzt hat.

Das Abkommen wurde vom griechischen Verteidigungsminister Nikolaos Panayotopoulos definiert als „vorteilhaft für unsere nationalen Interessen, weil es die Bedeutung Griechenlands im Zusammenhang mit der Planung der USA erhöht“. Eine Bedeutung, die Griechenland seit langem genießt - wir müssen uns nur an den blutigen Staatsstreich der Obristen erinnern, der 1967 im Rahmen der von der CIA geleiteten Operation Stay-Behind [1] organisiert wurde und dem hier in Italien die Zeit der Massaker folgte, die mit dem Angriff auf die Piazza Fontana 1969 begann [2].

Im selben Jahr wurde eine Abteilung der US-Marine vom Stützpunkt in Sigonella, Sizilien, verlegt und in Griechenland, in der Bucht von Souda auf Kreta, angesiedelt. Heute ist die Souda-Bucht einer der wichtigsten Marinestützpunkte der USA/NATO im Mittelmeer, der für die Kriege im Nahen Osten und in Nordafrika genutzt wird. Das Pentagon wird in der Souda-Bucht die zusätzliche Summe von 6 Millionen Euro investieren, die zu den 12 Millionen Euro hinzukommt, die es in Larissa investieren wird, kündigte Panagiotopoulos an und präsentierte dies als eine große Chance für Griechenland.

Premierminister Kyriakos Mitsotakis wies jedoch darauf hin, dass Athen bereits ein Abkommen mit dem Pentagon über die Modernisierung der F-16-Flotte unterzeichnet hat, die Griechenland 1,5 Milliarden Dollar kosten wird, und dass Griechenland auch an der Möglichkeit interessiert ist, Drohnen und F-35-Kampfflugzeuge von den USA zu kaufen.

Griechenland ist auch bedeutend, weil es nach Bulgarien der europäische Verbündete ist, der seit vielen Jahren den höchsten Prozentsatz seines BIP (2,3%) für Militärausgaben aufwendet.

Das Abkommen garantiert den USA auch die „uneingeschränkte Nutzung des Hafens von Alexandroupolis“ [3], der sich an der Ägäis in der Nähe der Meerenge der Dardanellen befindet, die das Mittelmeer über türkisches Gebiet mit dem Schwarzen Meer verbindet und daher eine wichtige Durchgangsstation für den Seetransit, insbesondere für Russland, darstellt. Darüber hinaus ist das benachbarte Gebiet von Ost-Thrakien (der kleine europäische Teil der Türkei) der Punkt, an dem die Gaspipeline Turk-Stream aus Russland über das Schwarze Meer ankommt.

Die „strategischen Investitionen“, die Washington bereits in die Hafeninfrastrukturen tätigt, zielen darauf ab, Alexandroupolis zu einem der wichtigsten US-Militärstützpunkte in der Region zu machen, der in der Lage ist, den Zugang russischer Schiffe zum Mittelmeer zu blockieren, und gleichzeitig China zu behindern, das hofft, Piräus zu einem wichtigen Hafen an der Neuen Seidenstraße zu machen.

„Wir arbeiten mit anderen demokratischen Partnern in der Region zusammen, um böse Akteure wie Russland und China [4] abzuwehren, insbesondere Russland, das Energie als Instrument seines negativen Einflusses nutzt“, erklärte der US-Botschafter in Athen, Geoffrey Pyatt, und betonte, dass "Alexandroupolis eine entscheidende Rolle für die energetische Sicherheit und die Stabilität Europas spielen muss“.

In diesem Zusammenhang wird das „Abkommen über die Zusammenarbeit mit den USA im Bereich der gegenseitigen Verteidigung“ vorgestellt, das vom griechischen Parlament mit 175 Stimmen von der Mitte-Rechts-Regierung (Neue Demokratie und andere) und 33 Stimmen gegen die Regierung (Kommunistische Partei und andere) ratifiziert wurde, während 80 erklärten, dass sie „anwesend“ seien, gemäß der vom griechischen Parlament verwendeten Formel des US-Kongresses, die der Stimmenthaltung entspricht. Syriza enthielt sich, die Koalition der radikalen Linken unter der Führung von Alexis Tsipras. Zunächst von der Regierung zurückgetreten, jetzt in der Opposition, in einem Land, das, nachdem es gezwungen war, seine eigene Wirtschaft zu verkaufen, nun nicht nur seine Militärbasen, sondern auch das, was von seiner Souveränität übriggeblieben ist, verkauft.