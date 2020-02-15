Всем доброе утро. Рад быть здесь с вами. Высокопоставленные представители иностранных государств, уважаемые гости, дамы и господа, члены Конгресса, присутствующие здесь сегодня, для меня большая честь находиться рядом с вами этим утром. Рад снова принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Я только что беседовал с некоторыми лидерами. Я бывал здесь неоднократно. Приезжал сюда с сенатором МакКейном. Я приезжал сюда как Директор ЦРУ. В Мюнхене я тоже не новичок. Если вы ищете хорошую пивную конца 80-х, я могу ее найти. (Смех).

Также это третья поездка в Германию только за последние четыре месяца. Я был в Берлине в ноябре на праздновании тридцатой годовщины падения Берлинской стены. Для меня лично это была совершенно особая поездка, потому что мне выпала невероятная честь служить на границе свободы с 1986 по 1989 г, где я патрулировал границу между Восточной и Западной Германией во время холодной войны, будучи молодым офицером вооруженных сил США. Я был несколько моложе, хотя и ненамного.

Я помню, как я был взволнован, когда победила свобода, когда люди танцевали на Берлинской стене, так как все мы видели людей, жестоко разлученных в течение десятилетий. Это было невероятное празднование свободы и суверенитета. Жители Восточного Берлина и жители Восточной Германии знали, что наступил конец оккупации империи зла.

И наши страны совместно охраняли нашу свободу и наш суверенитет в течение более чем 30 лет. Все мы должны быть невероятно горды этим. Мы сделали это, несмотря на проблемы радикального исламского терроризма, несмотря на глобальный финансовый кризис, и мы делаем это сейчас, противостоя Коммунистической партии Китая, чья агрессивность все возрастает.

Но за последние несколько лет я, как и все мы, были свидетелями тому, как демократические лидеры ставили под вопрос приверженность Америки трансатлантическому альянсу и лидерство Америки во всем мире.

Несколько недавних цитат западных лидеров. Откровенно говоря, эти цитаты удивили меня.

Первая относится к середине 2017 г.: «Тот факт, что наш друг и союзник ставит под вопрос саму значимость своей роли глобального лидера, ещё более настоятельно требует от нас выработки собственного четкого и суверенного курса».

Второй цитате около года. В ней говорится: «Многосторонний порядок терпит, вероятно, самый серьезный кризис со времени своего возникновения – своего возникновения после Второй мировой войны».

В заключение вчерашняя цитата. В ней предполагается, цитирую, что Соединенные Штаты «отвергают международное сообщество».

Сегодня я здесь для того, чтобы изложить вам факты. Приведенные заявления просто не влияют каким-либо значительным образом на реалии и не отражают их. Я рад сообщить вам о том, что слухи о гибели трансатлантического альянса слишком преувеличены.

Запад побеждает. Мы побеждаем сообща. Мы делаем это вместе.

Начнем с простого факта: свободные государства просто более успешны, чем любая иная модель, опробованная в истории цивилизации. Наши правительства уважают основные права человека, они способствуют экономическому процветанию и обеспечивают нашу общую безопасность.

Именно поэтому столь многие рискуют и предпринимают опасное путешествие по Средиземному морю, чтобы достичь Греции и Италии, но наиболее уязвимые представители населения мира не рискуют жизнью, чтобы нелегально и в массовом порядке проникнуть в такие страны, как Иран или Куба.

Именно поэтому люди стремятся учиться в Кембридже, а не в Каракасе.

Именно поэтому они стараются начать ведение бизнеса в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге.

Именно поэтому страны Азии прошли путь от крайней бедности в 50-х и 60-х годах до ведущей мировой экономики в настоящее время. Все вы видели разницу на карте между Южной Кореей, чья карта вся в огоньках, и Северной Кореей – в полной темноте.

Посмотрите, просто посмотрите на победительный, ведущий на запад путь других государств.

С 80-х годов Вьетнам перешел на наше направление.

Отсюда я отправлюсь в Африку. Я буду в Эфиопии, стране, трудящейся над реформой своей экономики. Она хочет походить на нас.

Сегодня во всем западном полушарии остались только такие очаги авторитаризма, как Куба, Никарагуа и Венесуэла.

В то же время США процветают. Наша политическая система свободна и невероятно жизнеспособна. Наша экономика также сильна.

Показатель общей безработицы самый низкий за более чем полвека, экономический рост не отстает. Показатель безработицы среди женщин самый низкий за почти 70 лет. Заработная плата повышается для всех уровней дохода в Соединенных Штатах, включая рабочих. Это проявление силы западной концепции.

Я видел предмет обсуждения встречи, проходящей в эти выходные, эта идея «без Запада» является основной темой конференции в этом году. Я также уверен в том, что многие из вас считают себя реалистами, однако позвольте мне дать вам представление о том, что реально.

Запад побеждает. Свобода и демократия побеждают. И здесь я не имею в виду только географию государств. Запад не определяет территорию или часть территории реального государства. Это любое государство – любое государство, которое принимает модель уважения свободы личности, свободы предприятий, государственного суверенитета.

Они являются частью западной концепции.

Сегодня утром я хочу остановиться на том, как суверенитет является общей основой нашей силы. Обратите внимание, мы патрулируем свои границы, чтобы обеспечить безопасность наших жителей, чтобы они без помех могли продолжать исповедовать свою веру, работать и добиваться величия наших стран.

Мы уважаем право каждого государства вести дела по своему усмотрению, главное, чтобы они не вмешивались в наш суверенитет или не мешали нашим друзьям.

Обратите внимание, мы призываем другие государства защищать человеческое достоинство, потому что мы верим в неотъемлемые права.

Мы поддерживаем независимые государства. Наш стратегический – наш стратегический совместный проект – это оборонный союз.

Мы уважаем верховенство закона и соблюдаем права на интеллектуальную собственность.

Мы не вмешиваемся в выборы других государств.

Как сказал бы мой 29-летний сын: «У нас на Западе такое не прокатывает».

Уважение суверенитета государств является секретом и основой нашего успеха. Запад побеждает.

Но теперь, более чем через 30 лет после падения стены, страны, которые не уважают суверенитет, всё ещё угрожают нам. Некоторые страны всё ещё мечтают об империи.

Давайте поговорим о территориальной целостности или о тех государствах, которые её презирают.

Россия захватила Крым и части восточной Украины и Грузии.

Иранские ракеты взрывают нефтяные объекты Саудовской Аравии, а силы их приспешников присутствуют в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене.

Китай. Китай вторгается в исключительные экономические зоны Вьетнама, Филиппин и Индонезии. И в этом отношении у Китая возникли пограничные или морские разногласия почти с каждым государством, имеющим с ним общую границу.

Давайте также коснемся другой области – кибербезопасности. Huawei и другие поддерживаемые государством технологические компании Китая — это троянские кони китайской разведки. Российские дезинформационные кампании пытаются натравить наших граждан друг на друга. Иранские кибератаки поражают компьютерные сети Ближнего Востока.

Мы поговорили о физической безопасности. Мы поговорили о кибербезопасности. Задействовано также экономическое принуждение.

Россия требует от Центральной Азии верности.

Китай требует молчания от Тайваня и Гонконга для поддержания сделок. Он взыскивает части национальной инфраструктуры в качестве оплаты, когда страны не могут выполнить тяжелые условия займов.

Давайте также коснемся уважения политических структур других стран.

В то время, как мы здесь сидим, Иран подавляет молодых иракцев и ливанцев, единственное желание которых – честное и суверенное правительство.

Китай всё активнее пытается кооптировать должностных лиц на уровне штатов и на местном уровне. Наш директор ФБР, наш Генеральный прокурор и я говорили об этом не далее как на прошлой неделе. Они пытаются оказать воздействие не только на федеральном уровне, но и на уровне должностных лиц штата и местных органов власти. И всё это происходит в Европе и во всем мире.

Послушайте, это важно. Это важно, потому что посягательства на суверенитет дестабилизируют. Посягательства на суверенитет приводят к обнищанию. Посягательства на суверенитет порабощают. Посягательства на суверенитет являются, в сущности, посягательствами на саму свободу, на которую опирается Западный идеал.

Но есть и хорошие новости, и их много.

Соединенные Штаты начали и продолжают смотреть этим опасным угрозам в лицо, и мы не будем бездействовать. Мы защищаем своих граждан. Мы защищаем свои свободы. Мы защищаем своё суверенное право выбирать, как жить.

Соединенные Штаты неустанно трудились над тем, чтобы лишить Исламскую Республику Иран дипломатического убежища и финансовой возможности поддерживать террористические кампании, как на Ближнем Востоке и здесь, в Европе.

Соединенные Штаты осознали себя в мире, где недобросовестная торговая практика Китая влияет на нас, вновь агрессивный курс Коммунистической партии Китая и его военная и дипломатическая деятельность приводят к конфронтации.

Соединенные Штаты вооружили Украину, чтобы помочь этому храброму государству защищаться от агрессии России, и работали с государствами Балтии в области кибербезопасности, чтобы защититься от повторяющихся кибератак Москвы.

И сегодня, в качестве совершенно нового заявления о нашей поддержке суверенитета, благосостояния и энергетической независимости наших европейских друзей, сегодня я хочу объявить, что через Международную корпорацию по финансированию развития, при поддержке Конгресса Соединенных Штатов, мы намерены предоставить 1 млрд. долларов для финансирования стран Центральной и Восточной Европы в рамках «Инициативы трёх морей». Наша цель достаточно проста: активизировать инвестиции частного сектора в энергетический сектор, чтобы защитить свободу и демократию во всем мире.

А теперь я хочу спросить вас, возвращаясь к началу моего выступления: как эти действия, эти действия Америки, соотносятся с заявлением, что Америка «ставит под вопрос саму значимость своей роли глобального лидера»?

Также подумайте о том, что мы сделали вместе с каждым из вас, что мы сделали, в частности, для поддержки НАТО.

Соединенные Штаты призвали НАТО к новым обязательствам на сумму 400 млрд. долларов. Мы сделали это, потому что наши государства находятся в большей безопасности, когда мы работаем вместе, и когда мы задействуем самые серьезные силы и мощности.

Соединенные Штаты также – вместе с нашими союзниками – провели наиболее значительное укрепление восточного фланга НАТО со времен холодной войны.

Соединенные Штаты восстановили доверие к контролю вооружений, когда мы вышли из Договора о РСМД – при единогласной поддержке НАТО – после того, как Россия многократно нарушила его условия.

Это только некоторые примеры стратегических действий американского руководства с нашими партнерами. Мы всегда работаем над тем, чтобы привлечь наших союзников и партнеров ко всему, что мы делаем.

Например, мы возглавляем «Защитник Европы-2020», учения, совместные с союзниками НАТО, – крупнейшую за последние 25 лет переброску базирующихся в США американских войск в Европу.

Соединенные Штаты организовали государства, чтобы помочь нам охранять водные пути Ормузского пролив и защищать свободу навигации во всем Южно-Китайском море.

Кроме того, Соединенные Штаты работали с международными санкциями, глобальными санкциями, чтобы не дать Северной Корее продолжить разработку программы ядерных вооружений, и мы работали над тем, чтобы последовательно вернуть Пхеньян за стол переговоров.

Мы возглавляем 81 государство в глобальной борьбе по разгрому халифата ИГИЛ. Мы устранили аль-Багдади. Мы устранили лидера «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове в прошлом месяце.

И это Америка, которая «отвергает международное сообщество»?

И – я знаю, что особенно беспокоит присутствующих – мы выполняем миссию по защите суверенитета в многостороннем контексте.

Несколько примеров:

Соединенные Штаты поддержали Организацию американских государств в её деятельности по восстановлению институтов, чтобы они вернулись к своим обязанностям и повысили свою эффективность.

Мы возглавляем коалицию из 59 государств, чтобы выдворить Мадуро и соблюсти волю народа Венесуэлы.

Соединенные Штаты также играют ведущую роль в охране окружающей среды. Последний отчет о глобальных выбросах Международного энергетического агентства, вышедший только несколько недель назад, показал, что выбросы CO2 в США, связанные с энергетическим сектором, в 2019 г. снизились на 2,9%, несмотря на значительный экономический рост.

Соединенные Штаты убедили страны C5+1 поддержать суверенитет государств Центральной Азии против гегемонии России и экономического давления Китая.

США также предупредили Арктический совет о планах России и Китая по эксплуатации Арктики для получения нечестной прибыли – это то, что, как мне известно, беспокоит нас всех.

Так что давайте говорить прямо.

Соединенные Штаты борются вместе с вами за суверенитет и свободу.

Мы должны быть уверены в наших союзниках и наших друзьях.

Свободный Запад имеет гораздо более светлое будущее, чем нелиберальные альтернативы.

Мы побеждаем – и делаем это вместе.

Мы задаём движение. Мы должны предпринимать дополнительные действия.

Не дайте себя обмануть. Не дайте себя обмануть тем, кто говорит иначе.

Когда так называемые умеренные иранцы играют роль жертвы, вспомните об их покушениях на убийство и террористических кампания против невинных гражданских лиц в Иране и в самой Европе.

Когда Россия заявляет о том, что «Северный поток-2» является чисто коммерческим предприятием, не дайте себя обмануть.

Вспомните о потерях, понесенных зимой 2006, 2008, 2009 и 2015 гг.

Когда сотрудники Huawei придут к вам, они скажут, что вы проиграете, если не совершите сделку. Не верьте этим уловкам.

Послушайте, я знаю, что мужество и защита суверенитета дорого обходятся. Я понимаю это.

Но это никогда не доставалось бесплатно.

Укажите, когда в истории побеждали слабые и кроткие.

Я верю. Я верю во всех вас. Я верю в нас вместе. Я верю, что Запад победит.

Знаете, всего 15 дней назад я был в Киеве, в Украине. Я побывал в госпитале, где лечатся представители вооруженных сил Украины, раненные в конфликте, раненные в борьбе против агрессии, которую поддерживает Россия. Там был молодой храбрый боец – мы поговорили, — у которого тяжелое ранение, он испытывает сильные боли. Мы поговорили несколько минут. Через переводчика он сказал мне, что он капитан. Я напомнил ему, что несколько десятилетий назад я тоже был капитаном.

Когда мы собрались уходить, он встал. Взял свои костыли. Он пересек комнату и подошел к своему шкафу, вытащил свою форму, снял нашивку и дал мне знак своего подразделения. Он просил меня сохранить его; он хотел отдать его мне.

Этот момент задел меня за живое. Он напомнил мне о том, что за суверенитет стоит сражаться, и что это реальность, что все мы сражаемся вместе.

Давайте не сдаваться. Давайте побеждать.

Да благословит вас всех Господь, и да благословит Господь свободный мир и Соединенные Штаты Америки.

Всем спасибо за внимание. (Аплодисменты).