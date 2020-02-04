[Выдержки, связанные с внешней политикой США]

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Одно из важнейших обещаний, которые я дал американскому народу, касалось замены катастрофического Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Более того, несправедливая торговля является, пожалуй, самой главной причиной, по которой я решил баллотироваться на пост президента. После подписания NAFTA наша страна потеряла четверть производственных рабочих мест. Многие политики приходили и уходили, обещая изменить или заменить NAFTA – однако затем абсолютно ничего не происходило. Но в отличие от столь многих моих предшественников, я сдерживаю свои обещания. Мы выполнили задачу. Шесть дней назад я заменил NAFTA и ввел в действие новое Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

USMCA создаст почти 100 тысяч новых высокооплачиваемых американских рабочих мест в автомобилестроении и значительно увеличит объем экспорта продукции наших фермеров-земледельцев, скотоводов и работников промышленных предприятий. Это не только выведет торговлю с Мексикой и Канадой на гораздо более высокий уровень по товарообороту, но и поднимет ее на гораздо более высокий уровень справедливости и взаимной выгоды. Мы достигнем этого. Справедливость и взаимная выгода. И я, наконец, говорю это, потому что прошло уже много лет с тех пор, как к нам относились справедливо в области торговли. Это первая крупная торговая сделка за многие годы, которая получила решительную поддержку американских профсоюзов.

Я также пообещал нашим гражданам, что введу тарифы для противодействия крупномасштабному хищению Китаем американских рабочих мест. Наша стратегия сработала. Несколько дней назад мы подписали принципиально новое соглашение с Китаем, которое защитит наших работников, защитит нашу интеллектуальную собственность, принесет многие миллиарды долларов в нашу казну и откроет огромные новые рынки для продукции, производимой и выращиваемой здесь, в США. В течение десятилетий Китай злоупотреблял связями с Соединенными Штатами; теперь мы изменили эту ситуацию, но, в то же время, у нас, возможно, самые лучшие отношения, которые у нас когда-либо были с Китаем, в том числе с президентом Си. Власти КНР с уважением относятся к тому, что мы сделали, потому что, откровенно говоря, они с трудом могли поверить в то, что им сходило с рук год за годом, десятилетие за десятилетием, прежде чем кто-то в нашей стране сказал: “Довольно!” Теперь мы хотим модернизировать нашу страну, и это именно то, что мы делаем. Мы модернизируем нашу страну.

Восстанавливая американское лидерство во всем мире, мы вновь отстаиваем свободу в нашем полушарии. Именно поэтому моя администрация отменила провальную политику предыдущей администрации США в отношении Кубы. Мы поддерживаем надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии. Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро является незаконным правителем, тираном, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и свергнута. Сегодня здесь находится очень храбрый человек, который несет с собой надежды, мечты и чаяния всех венесуэльцев. К нам присоединился истинный и законный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, который сейчас находится в верхнем ярусе зала. Господин президент, пожалуйста, передайте это послание на родину. Благодарю вас, г-н президент. Большое спасибо. Пожалуйста, передайте это сообщение в Венесуэлу. Все американцы едины с венесуэльским народом в его праведной борьбе за свободу! Благодарю вас, большое спасибо, г-н президент. Большое спасибо. Социализм уничтожает страны. Но всегда помните, что свобода объединяет душу.

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Несколько дней назад я объявил, что в целях защиты окружающей среды Соединенные Штаты присоединятся к инициативе “Триллион деревьев”, амбициозной попытке объединить усилия правительств и частного сектора, чтобы посадить новые деревья в Америке и во всем мире.

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Моя администрация предпринимает беспрецедентные усилия по обеспечению безопасности южной границы Соединенных Штатов.

До того, как я вступил в должность, если человек незаконно пересекал нашу южную границу и подвергался аресту, его просто освобождали и пускали в нашу страну, где он навсегда исчезал из поля зрения властей. Моя администрация отменила политику “поймать и отпустить”. Каждого, кто незаконно пересечет границу США, немедленно выдворят из нашей страны. Очень важно то, что мы заключили исторические соглашения о сотрудничестве с правительствами Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. В результате наших беспрецедентных усилий количество нелегальных переходов границы сократилось на 75 процентов с мая – и снижается уже восемь месяцев подряд. И по мере того, как стремительно возводится стена, растет объем конфискуемых наркотиков, и сокращается количество переходов границы, причем очень быстро.

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Для развития этих исторических достижений мы работаем над законодательством о замене нашей устаревшей и несистематизированной иммиграционной системы системой, основанной на заслугах, приглашающей в страну тех, кто соблюдает правила, вносит вклад в нашу экономику, поддерживает себя в финансовом отношении и отстаивает наши ценности.

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Моя администрация также решительно защищает нашу национальную безопасность и борется с радикальным исламским терроризмом. На прошлой неделе я объявил о новаторском плане мирного урегулирования между Израилем и палестинцами. Признавая, что все предыдущие попытки потерпели неудачу, мы должны проявлять решимость и применять творческий подход для того, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе и дать миллионам молодых людей шанс реализовать лучшее будущее.

Три года назад под контролем варваров ИГИЛ находилось более 20 тысяч квадратных миль территории в Ираке и Сирии. На сегодняшний день территориальный халифат ИГИЛ уничтожен на 100 процентов, а основатель и лидер ИГИЛ – кровожадный убийца, известный как Аль Багдади, – ликвидирован!

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Каждый день мужчины и женщины Америки в военной форме демонстрируют бесконечную любовь, которая обитает в человеческом сердце. Одним из таких американских героев был старший сержант Армии США Кристофер Хейк.

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Террористом, ответственным за убийство сержанта Хейка, был Касем Сулеймани, который поставил боевикам смертоносную придорожную мину, отнявшую жизнь Криса. Сулеймани был самым безжалостным “мясником” иранского режима, монстром, который убил или ранил тысячи американских военнослужащих в Ираке. Будучи главным террористом в мире, Сулеймани организовал убийства бесчисленного количества мужчин, женщин и детей. Он руководил декабрьским нападением и позже атаковал американские войска в Ираке, а также активно планировал новые нападения, когда мы нанесли по нему очень сильный удар. Именно поэтому в прошлом месяце по моему приказу Вооруженные силы США нанесли безупречный высокоточный удар, который уничтожил Сулеймани и навсегда прекратил его зловещее правление террора.

Наше послание террористам ясно: вам никогда не избежать американского правосудия. Если вы нападете на наших граждан, вы потеряете свои жизни!

В последние месяцы мы видим, как гордые иранцы громко выступают против своих деспотичных правителей. Иранский режим должен отказаться от преследуемой им цели обладать ядерным оружием, прекратить сеять террор, смерть и разрушения и начать работать на благо собственного народа. Из-за наших мощных санкций иранская экономика испытывает огромные трудности. Мы можем помочь иранским властям добиться очень эффективного восстановления экономики за короткое время. Это всё может произойти очень быстро, но, возможно, они слишком высокомерны или слишком недальновидны, чтобы попросить об этой помощи. Мы готовы помочь. Посмотрим, какую дорогу они выберут. Это полностью зависит от них.

Защищая американские жизни, мы работаем над тем, чтобы прекратить войны с участием Америки на Ближнем Востоке.

В Афганистане решимость и доблесть наших бойцов позволили нам добиться огромного прогресса, и сейчас ведутся мирные переговоры. Я не собираюсь убить сотни тысяч людей в Афганистане, многие из которых совершенно невинны. Кроме того, наша функция не состоит в том, чтобы служить другим странам в качестве правоохранительных органов. Американские военнослужащие – лучшие в мире бойцы, которые хотят либо сражаться, чтобы победить, либо вообще не сражаться. Мы стремимся окончательно прекратить самую продолжительную войну Америки и вернуть домой наших военных!

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Спасибо. Да благословит вас Бог. Да благословит Бог Америку.