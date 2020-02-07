Уважаемые дамы и господа,

Коллеги, друзья,

Прежде всего хотел бы искренне поблагодарить за приглашение выступить перед участниками «круглого стола национального диалога». Это единственный действующий формат переговоров между Правительством Венесуэлы и оппозицией. Все другие форматы, которые были испробованы, к сожалению, были прерваны из-за ультимативных позиций радикальной части оппозиции, которая, насколько мы можем судить, больше озабочена своими собственными амбициями, нежели судьбами своей страны и своего народа.

Для меня большая честь присутствовать на этом мероприятии, которое подчеркивает сложившийся между нашими государствами высокий уровень взаимного доверия.

Венесуэла – давний партнер России в Латинской Америке и в мире в целом. Нам импонирует самостоятельная линия вашей страны на международной арене. Мы заинтересованы в том, чтобы Венесуэла, как и любая другая страна, была независимой, политически стабильной и успешно развивающейся.

К сожалению, тот кризис, который сейчас развернулся вокруг Венесуэлы, проистекает из попыток начать масштабную кампанию с декларированной целью свержения законного Правительства с задействованием всех опций, как говорят организаторы этой кампании, в том числе и применением силы. Считаем подобные сценарии абсолютно недопустимыми. Будем активно добиваться того, чтобы они были осуждены мировым сообществом. Эту линию мы отстаиваем и в наших контактах с США, и в Совете Безопасности ООН. Требуем от всех соблюдать международные обязательства по Уставу ООН, которые среди прочего требуют урегулирования всех споров мирным путем и воздерживаться не только от применения, но и от угроз применения силы, а также от вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Осуждаем абсолютно нелегитимные рычаги финансово-экономического давления на Венесуэлу. Имею в виду санкции, попытки экстерриториально применять национальное законодательство. Эти рестрикции, это абсолютно незаконное давление извне стало основной причиной рецессии венесуэльской экономики.

Цель очевидна – разжечь недовольство, спровоцировать социальный взрыв через блокирование финансового, нефтяного, золотодобывающего секторов венесуэльской экономики. При этом ясно, что от этих санкций страдают, прежде всего, рядовые граждане вне зависимости от политических предпочтений. Особенно возмутительно то, что односторонние американские действия оказывают негативное влияние на реализацию социальных и гуманитарных проектов. Достаточно упомянуть вопиющий пример последствий банковских ограничений - блокирование программы лечения онкологических больных, которая осуществлялась через совместный проект Венесуэлы и Испании.

Мы абсолютно убеждены в том, что безотлагательная отмена санкций – одна из важнейших задач для всех патриотически настроенных венесуэльцев. Уверен, что участники «круглого стола» уделяют этой проблеме самое пристальное внимание.

Наш принципиальный подход заключается в том, что любой кризис, в том числе и тот, который охватил Венесуэлу, может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими методами, через инклюзивный диалог самих венесуэльцев и с учетом положительных наработок предыдущих переговорных процессов. Мы отмечаем, что благодаря работе вашего «круглого стола», уже удалось согласовать целый ряд практических решений. Вы смогли договориться о выработке путей возврата в конституционное русло, преодоления раскола и возобновления участия депутатов-социалистов в работе Национальной Ассамблеи. Регулярные амнистии, обновление состава Избирательного совета, обсуждение экономических реформ – все это, конечно, вызывает – у нас нет сомнений – большие симпатии среди венесуэльцев, которые явно устали от конфронтации и от призывов к уличным протестам и иностранной интервенции. Очень важно, что, в отличие от других переговорных форматов, ваш «круглый стол» носит подлинно инклюзивный характер, поскольку он открыт – как мне сказали, и это подтверждается нашими контактами – для присоединения любых политических партий.

Понятно, что это вызывает аллергию у радикальных оппонентов правительства и их зарубежных спонсоров, которые стремятся дискредитировать работу вашего диалога. Но я думаю, что эти попытки обречены на провал. Президент Российской Федерации В.В.Путин, встречаясь с Президентом Венесуэлы Н.Мадуро 25 сентября 2019 г., подчеркнул, что любой отказ от диалога мы считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения Венесуэлы.

Уверены, что амбиции отдельных политиков не должны доминировать над интересами всего общества. И, конечно, как вы и договорились, мы рассчитываем, что у вас будет общий подход к согласованию нового состава Национального избирательного совета и подготовке к выборам в Национальную Ассамблею в 2020 г. Уверен, что эти выборы – это единственная возможность для радикалов не лишить себя будущего в политической жизни Венесуэлы. Через выборы им предоставляется возможность вернуться в цивилизованное поле и принять участие в народном суде над политическими силами страны. Только народ может определить, насколько те или иные политики могут удовлетворять чаяниям страны и всех граждан.

Хочу завершить цитатой великого венесуэльца, освободителя С.Боливара, который сказал: «Только народ знает, в чем состоит его благо, и только он является хозяином своей судьбы, а не какой-либо властитель, какая-либо фракция. Народное большинство – вот истинный суверен». Это великие слова, и я уверен, что они применимы к любой стране, любому народу, в любое время истории.

Россия готова всемерно поддерживать вашу работу. Убежден, что, если наши усилия будут востребованы в той или иной форме, за нами дело не станет.

Еще раз спасибо вам за приглашение и всяческих успехов вашей благородной деятельности.