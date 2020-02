A França, Portugal, e os estranhos passageiros venezuelanos

Dois cidadãos venezuelanos a bordo de um avião da TAP Air Portugal chegaram a Caracas, onde foram recebidos no aeroporto pelo Embaixador da França.

O primeiro passageiro viajava com uma identidade falsa, em contravenção com os acordos internacionais da OACI (Organização Internacional de Aviação Civil). O segundo passageiro, que era tio materno do primeiro, transportava explosivos no porão.

O governo venezuelano sancionou a TAP Air Portugal proibindo-a de voar sobre o seu território durante 90 dias. Escreveu, igualmente, ao Governo francês para denunciar as violações do Tratado de Viena sobre o estatuto de dos diplomatas.

O passageiro que voava sob uma identidade falsa não era outro senão o antigo Presidente da Assembleia, Juan Guaidó. O Embaixador de França é Romain Nadal (foto), muito próximo de Laurent Fabius e de François Hollande.