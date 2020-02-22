ضلت قافلة تابعة للجيش الأمريكي طريقها في الريف السوري في 16 شباط-فبراير 2020، ووصلت بطريق الخطأ إلى خربة عمو (بالقرب من كامشلي).

راح الجنود الذين كانوا مضطربين للغاية، يطلقون النار في كل اتجاه لحماية أنفسهم من خطر وهمي، فأصابوا أحد المارة، وقتلوا ولداً يبلغ من العمر 14 عاماً. الأمر الذي أددى إلى تجمهر نحو ألف شخص للمطالبة بمحاسبة الفاعل. مما دفع القافلة الأمريكية إلى طلب النجدة من كتيبة للشرطة العسكرية الروسية كانت قريبة منهم. فتدخلت بين الطرفين وسمحت للجنود الأمريكان بالفرار.