فرنسا، والبرتغال، ومسافران فنزويليان غريبا الأطوار

وصل مواطنان فنزويليان على متن طائرة تابعة لشركة الطيران البرتغالية، إلى كاراكاس حيث كان في استقبالهما السفير الفرنسي في المطار.

كان الراكب الأول يسافر بموجب هوية مزورة في انتهاك لاتفاقيات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO). فيما كان الراكب الثاني، الذي هو خال الأول، يحمل متفجرات في عنبر الطائرة. وقد فرضت الحكومة الفنزويلية عقوبات على شركة طيران البرتغال بمنعها من الطيران في أجوائها لمدة 90 يوماً، كما وجهت كتاباً إلى الحكومة الفرنسية للتنديد بانتهاكات معاهدة فيينا بشأن وضع الدبلوماسيين.

الراكب الذي كان يسافر بموجب هوية مزورة لم يكن سوى رئيس الجمعية الوطنية السابق خوان غوايدو.

أما السفير الفرنسي فهو رومان نادال (الصورة)، وهو صديق مقرب من لوران فابيوس، وفرانسوا هولاند.