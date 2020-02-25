Демократия предполагает ведение честных публичных дебатов. Поэтому пропаганда является уделом недемократических режимов. Известно, что современные методы ведения пропаганды были разработаны в Соединённом Королевстве и Соединённых Штатах во время Второй мировой войны, а СССР и нацистская Германия были всего лишь жалкими подражателями.

Во время войны против Сирии мы часто заявляли, что происходящие на местах события никак не соответствовали тому, что о них сообщалось на Западе. Мы развенчивали сфабрикованные американскими, британскими, французскими и турецкими спецслужбами свидетельства, направленные на сокрытие западной агрессии и создание революционной ситуации с целью свержения «диктатуры».

Соединённое Королевство в 2018 г. вышло из Сирии, тем не менее, журналист Ян Кобейн недавно опубликовал в Middle East Eye официальные британские документы, свидетельствующие о том, как Лондон снабжал добросовестных журналистов ложной информацией, а теперь вышел из игры [1]. В 2016 г. в газете Guardian, он опубликовал материалы о причастности к этому делу МИ6 [2].

Напомним, что британцы преследовали совсем иные цели, чем их американские союзники. Лондон рассчитывал вновь обрести влияние, которым он, как и Париж, пользовался в эпоху колониализма. Соединённое Королевство не могло поверить, что Соединённые Штаты собирались разрушить государственные структуры на всём Ближнем Востоке (стратегия Рамсфельда-Цебровски). Им была спланирована операция «Арабская весна» по модели Великой арабской революции Лоуренса Аравийского (Братья-мусульмане в наши дни играют ту же роль, что и ваххабиты во время Первой мировой войны). А их пропаганда предусматривала создание новой Сирии во главе с Братством, а не раздел страны, к чему стремилось и продолжает стремиться ЦРУ.

Запад уже был изобличён в проведении революций в Тунисе, Египте и Ливии. Так что не составляло никакого руда втянуть его в четвёртый ТВД.

Журналистов в сопровождении «революционеров» (на самом деле это были агенты спецслужб Турции и НАТО) доставили в сирийскую деревню Джабаль Аль-Завия, где они присутствовали на сборах Свободной сирийской армии и вели съёмки. Многие поддались этому обману и поверили в то, что это действительно было народное восстание. Когда эта постановка была развенчана Даниэлем Ириартом в испанской АВС, так как он на месте в выдаваемых за сирийских повстанцах признал ливийцев, действовавших под началом Альдель Хакима Белхаджа и Мехди аль-Харити [3], СМИ отказались признать манипуляцию, объектом которой они оказались. Неспособность журналистов признавать свои ошибки, даже когда кто-то из собратьев их изобличает, представляет собой козырную карту для мастеров западной пропаганды.

Британцы из RICU (отдел исследований, информации и связи) для контроля за манипуляциями использовали учёного, в данном случае «антрополога». Тот, в свою очередь, подобрал на эту работу нескольких лиц, в числе которых «бывший» агент МИ6 полковник Пол Тилли. Слово «бывший» в данном случае много значит, так как в случае, если что-то пошло не так, то можно было бы легко снять с себя ответственность. Чтобы быть поближе к месту событий, связанные с МИ6 организации специально для этого открыли три офиса в Стамбуле, Рейханли (Турция) и Аммане (Иордания), а управление ими осуществляло ЦРУ из Германии.

Операция началась с дела об использовании химического оружия летом 2013 г., когда Палата Общин, обжёгшись на пропаганде войны с Ираком, высказалась против ввода войск на территорию Сирии. При этом бюджет Foreign Office был увеличен за счёт британского министерства обороны и агентств в Канаде и США, и венные в результате были лишены средств на вмешательство.

Руководить операцией было поручено агенту МИ6 Джонатану Аллену, который станет вторым лицом в команде британских дипломатов при Совбезе ООН.

Агент британских спецслужб и Поверенный в делах Её Величества Джонатан Аллен во время выступления на пресс-конференции в ООН в компании со своим соратником Постоянным представителем Франции в ООН Франсуа Деляттром.

Оригинальность операции, проведённой Innovative Communications & Strategies (InCoStrat), состояла в том, что она представлялась в качестве коммерческого партнёрства и якобы никак не была связана с властями Королевства. Сирийцы, которые в ней участвовали, не сознавали, что предают свою страну. Им казалось, что им представился случай, и они нашли работу. которая позволит им подзаработать и выжить несмотря на войну. В сравнении с их уровнем жизни, выплачиваемые им вознаграждения были весьма значительными.

Система «народных журналистов» была очень экономной, если учесть, что ежемесячно из британского бюджета выделялось 500 000 £ (от 50 до 200 долларов за одно видео и от 200 до 500 - при выполнении установленной нормы) за «информацию» или «свидетельства», подтверждающие репрессии режима против собственного населения. Эти материалы после отбора МИ6 направляла в BBC, Sky News arabic, Al-Jazeera (Катар) и Al-Arabiya (Саудовская Аравия). Все четыре станции поддерживали войну Запада в нарушение резолюций ООН о запрещении военной пропаганды. Сирийские сотрудники давали письменные обязательства действовать анонимно, если не будет особого на то разрешения, и не разглашать кому бы то ни было свои связи.

А добросовестные западные журналисты, не имея возможности общаться с сирийскими «народными журналистами» и проверить достоверность этих видео и других «свидетельств», что они всегда обязаны делать, легко верили бредовым рассказам этих четырёх станций.

Документы Яна Кобейна свидетельствуют о том, что кроме международной цели была ещё и цель сирийская. Лондон намеревался изменить отношение населения в пользу «умеренной» оппозиции в противоположность «экстремистам». Но не похоже, что Middle East Eye поняло, что эти названия не должны восприниматься в обычном смысле, а только с точки зрения решений Премьер-министра Тони Блера. Последний при выработке плана «Арабской весны» установил, что Правительство Её Величества должно принимать лидеров «умеренных антиимпериалистов», таких как Братья-мусульмане, за своих союзников, а противниками считать «крайних антиимпериалистов», какими являются сторонники националистического режима сирийской БААС [4].

Антрополог, осуществлявший руководство программой, указывал на необходимость создания службы чрезвычайных ситуаций (полицейские силы и Белые каски «бывшего» агента МИ6 Джеймса Ле Мезюрье) не столько для того, чтобы оказывать помощь населению, сколько для того, чтобы вызвать доверие тем институтам власти, которые придут на смену существующему режиму национального единения вокруг БААС. В этом вопросе он ссылался на план, направленный немцем Фолькером Пертесом второму лицу в ООН Джеффри Фелтману [5], который британцы неправильно истолковали.

Эта несогласованность стала главной причиной неудачи при проведении операции, когда Вашингтон пытался создать «Суннистан» из ДАИШ и «Свободный Курдистан» из турецкой РПК и иракской ДПК. После этого британцы посчитали, что это не их война, и решили выйти из неё.

Программа МИ6 содержала три раздела:

Сирийская идентичность:

«Объединить сирийцев утверждением культур и общих ценностей и восстановить доверие между соседями, указывая на силу сирийцев при объединении».

Свободная Сирия:

«Укрепить веру в будущую Сирию, освобождённую от экстремистского режима».

Борьба с экстремизмом:

«Снизить эффективность экстремистских сетей в Сирии, разоблачая их лозунги и изолируя их от населения».

Согласно документам Яна Кобейна организации, связанные с МИ6, обучали пресс-секретарей сирийской оппозиции, формировали для них аккаунты в соцсетях и организовывали для них пресс-службы, которые работали 24 часа в сутки. Они умалчивали о том, кто создавал логотипы и снимал на видео голливудские постановки, о которых мы сообщали, таких как, например, военный парад в Гуте с танками, проезжающими перед камерами, и орудующими автоматами боевиками.

Пресс-службы в своих офисах устраивали встречи пресс-секретарей сирийской оппозиции с западными журналистами, а перед этим они их инструктировали. Таким образом, западная пресса наивно полагала, что получает информацию от независимых источников и почти бесплатно. И если вначале, во время фазы дестабилизации (вплоть до середины 2012 г.) все мировые СМИ направляли своих корреспондентов на места (где британцы проводили свои манипуляции), то сегодня этого больше нет. Запад взял в привычку верить единственному агентству, созданному МИ6 в Лондоне с участием Братьев-мусульман, - Сирийской обсерватории прав человека, хотя у неё нет никаких средств, которые позволили бы ей что-либо знать о событиях, которые она освещает.