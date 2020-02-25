Voltaire İletişim Ağı

Fransa, Portekiz ve Venezüellalı garip yolcular

Voltaire İletişim Ağı
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Bir Air Portugal uçağındaki iki Venezüella vatandaşı Caracas’a geldi ve Fransız büyükelçisi tarafından havaalanında karşılandılar.

İlk yolcu, ICAO’nun (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) uluslararası anlaşmalarını ihlal ederek sahte bir kimlikle seyahat ediyordu. Birinci yolcunun dayısı olan ikinci yolcu, uçağın ambarındaki bagajında patlayıcı taşıyordu.

Venezüella hükümeti Air Portugal’ı 90 gün boyunca kendi topraklarında uçmasını yasaklayarak cezalandırdı. Ayrıca diplomatların statüsü hakkında Viyana Antlaşması’nı ihlal ettiğini kınamak üzere Fransız hükümetine mektup gönderdi.

Sahte kimlik altında uçan yolcu, eski Meclis Başkanı Juan Guaidó’dan başkası değildi. Fransız büyükelçisi Laurent Fabius ve François Hollande’nin yakın arkadaşı Romain Nadal’dır (fotoğraf).

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Fransa, Portekiz ve Venezüellalı garip yolcular”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 25 Şubat 2020, www.voltairenet.org/article209318.html

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