Déclaration du Conseil européen au sujet de la situation à Idlib

La nouvelle offensive militaire à Idlib menée par le régime syrien et ses partisans, causant d’énormes souffrances humaines, est inacceptable. L’UE appelle tous les acteurs à cesser les hostilités immédiatement.

L’UE appelle instamment toutes les parties au conflit à pleinement respecter les obligations qui leur incombent au titre du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’Homme, et à permettre à l’aide humanitaire d’accéder sans entrave et directement à tous ceux qui en ont besoin.

L’UE réitère, dans les termes les plus fermes possibles, son appel à toutes les parties à mettre en place un cessez-le-feu durable, à garantir la protection des civils et à pleinement mettre en œuvre leurs engagements au titre du mémorandum de Sotchi du 17 septembre 2018. L’UE soutient une solution politique crédible, conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies et au communiqué de Genève.

Il est de la plus haute importance que les auteurs de violations du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’Homme aient à rendre compte de leurs actes. C’est la raison pour laquelle l’UE demande une nouvelle fois que la Cour pénale internationale soit saisie de la situation en Syrie.

L’UE est déterminée à renforcer son assistance humanitaire à la population civile extrêmement vulnérable de la région d’Idlib.