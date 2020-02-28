Suriye’deki ana otoyolun topyekun kurtarılması

Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hamud, 25 Şubat 2020’de ülkenin ana iletişim yolu olan M5 otoyolunun kurtarıldığını ve yeniden trafiğe açıldığını açıkladı.

Bu otoyol, « Arap Baharı » (2011- 2012 başı) boyunca açık kalmış, ancak savaşın başlangıcından (2012 ortası) beri kısmen kapalı kalmıştı. Ülkenin başlıca dört kentini birbirine bağlamaktadır: Şam / Humus / Hama / Halep.

Savaş sırasında ordu, topraktan çok nüfusu savunmayı tercih etmişti. Büyük kentler denetiminde kalırken, kırsal kesim ve çöller cihatçılar tarafından işgal edilmişti. İletişim zorlaşmış, hatta imkansız hale gelmişti.