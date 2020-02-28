Voltaire İletişim Ağı

Suriye’deki ana otoyolun topyekun kurtarılması

Voltaire İletişim Ağı
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Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hamud, 25 Şubat 2020’de ülkenin ana iletişim yolu olan M5 otoyolunun kurtarıldığını ve yeniden trafiğe açıldığını açıkladı.

Bu otoyol, « Arap Baharı » (2011- 2012 başı) boyunca açık kalmış, ancak savaşın başlangıcından (2012 ortası) beri kısmen kapalı kalmıştı. Ülkenin başlıca dört kentini birbirine bağlamaktadır: Şam / Humus / Hama / Halep.

Savaş sırasında ordu, topraktan çok nüfusu savunmayı tercih etmişti. Büyük kentler denetiminde kalırken, kırsal kesim ve çöller cihatçılar tarafından işgal edilmişti. İletişim zorlaşmış, hatta imkansız hale gelmişti.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Suriye’deki ana otoyolun topyekun kurtarılması”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 28 Şubat 2020, www.voltairenet.org/article209341.html

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