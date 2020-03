Antes del inicio de la votación en Siria, se organiza –sin mucha convicción– el escrutinio para ‎los refugiados que quieran votar fuera del país. La propaganda occidental ha convencido a ‎los sirios de que todos los refugiados son “opositores”, a pesar de que al ser interrogados ‎la mayoría de los refugiados aseguran haber salido de Siria no « por culpa de la dictadura » ‎sino a causa de los combates. Los días 28 y 29 de mayo de 2014, una multitud de ‎‎100 000 sirios –cifra divulgada por la Seguridad General libanesa– deseosos de votar en ‎la embajada de Siria en Líbano, autorizada a abrir un colegio electoral, paraliza Beirut (ver foto). ‎El ejército libanés trata de dispersar la multitud, pero los refugiados sirios ansiosos de votar siguen llegando desde ‎todos los rincones del Líbano. Ante la enorme afluencia de electores sirios que quieren votar en ‎la elección presidencial, la embajada siria se ve obligada a extender los horarios de apertura ‎del colegio electoral e incluso las fechas inicialmente anunciadas como plazo para votar. Es una ‎agradable sorpresa para los sirios que permanecen en Siria… y causa de consternación en ‎las cancillerías occidentales [ 20 ]. ‎

Tres candidatos participan en la elección presidencial siria: el comunista Maher el-Hajjar, ‎el liberal Hassan al-Nuri y el baasista Bachar al-Assad. El Estado proporciona a los candidatos ‎los medios para hacer campaña y garantiza su seguridad física. Los medios de difusión les dan ‎la palabra. En la práctica, los sirios siguen con interés las proposiciones de los candidatos, ‎pero al-Assad está en una situación comparable a la que vivió Charles De Gaulle en la Francia ‎de 1945. La opción de los electores es simple: apoyar al candidato Assad para salvar ‎la República Árabe Siria o no votar y ponerse con ello del lado de los yihadistas. ‎

Francia está consciente del hecho que, de los 22 millones de sirios, sólo menos de 2 millones ‎permanecen en las « zonas liberadas » y no participarán en la votación. Otros 2 millones ‎están refugiados en Jordania, Líbano, Turquía y Europa. Para sabotear la elección, habrá que ‎impedir por todos los medios que los sirios deseosos de votar puedan hacerlo. Francia logra ‎convencer a sus socios europeos para que sigan sus pasos y prohíban la apertura de colegios ‎electorales en los consulados sirios, prohibición que viola la Convención de Viena del 24 de abril ‎de 1963 [ 19 ]. ‎Cuando varios refugiados sirios en Francia denuncian ese abuso de poder, el Consejo de Estado ‎francés se declara incompetente. Por su parte, el « Grupo de Amigos de Siria » denuncia una ‎‎« parodia de democracia » tendiente a « mantener la dictadura ». ‎

Hasta entonces, el presidente de la República era designado por el partido Baas y su designación ‎era sometida después a validación mediante un referéndum popular. Por primera vez, ‎el presidente será electo recurriendo al sufragio universal directo. Es poco probable que la ‎‎« Coalición Nacional de Fuerzas de Oposición y de la Revolución » logre presentar un candidato, ‎pero no por causa de la cláusula que estipula que los candidatos deben haber residido en Siria ‎durante los 10 últimos años sino porque los grupos armados son frenéticamente contrarios a la ‎democracia. Según esos grupos, cuya opinión formula la Hermandad Musulmana, ‎‎« El Corán es nuestra constitución » y toda elección es, por ende, ilegítima. Esa actitud favorece ‎la elección del candidato del gobierno, pero su eventual legitimidad ya no dependerá del ‎porciento de votos a su favor sino de la cantidad misma de sufragios y de la representatividad ‎de estos en relación con el conjunto de la población. ‎

En definitiva, Ginebra 2 no aporta nada porque, entre el momento de su convocación y la ‎realización misma de la conferencia, Washington había adoptado una nueva estrategia. ‎Ahora estima que Estados Unidos no está obligado a renunciar a su sueño de mantener ‎un mundo unipolar ni a pactar con Rusia. Todavía le queda una carta por utilizar, y esa carta es ‎precisamente el terrorismo. ‎

Como nadie entiende bien lo que sucede desde la exclusión de Hillary Clinton y de sus seguidores, ‎las televisiones del mundo entero están presentes en Ginebra. Pero cuando el ministro sirio ‎de Exteriores, Walid Mouallem –a quien los franceses habían tratado de asesinar–, hace uso de ‎la palabra en la apertura de la conferencia, no sabe adaptarse a la situación y pronuncia ‎un discurso dirigido a la opinión pública siria, desperdiciando así la única oportunidad que ‎se le ofrece de desmontar directamente, ante los ojos del mundo entero, el complot occidental. ‎Walid Mouallem es un diplomático con un gran sentido de la lealtad –en una reunión de la ‎Liga Árabe, rechazó un soborno de 100 millones de dólares que su homólogo qatarí le ofrecía ‎para que traicionara a Siria. En su discurso, Mouallem plantea la cuestión del apoyo que la ‎‎« delegación de la oposición » y sus padrinos presentes en la sala aportan al terrorismo. ‎

Sólo dos días antes de la apertura de Ginebra 2, Qatar hace que el gabinete londinense de ‎abogados Carter-Ruck publique un informe de 3 ex fiscales internacionales sobre el testimonio ‎de « César » y las pruebas acusatorias que este individuo ha entregado a ese gabinete [ 17 ]. « César » se presenta como un oficial ‎desertor de la policía militar siria, habitualmente encargado de fotografiar lugares donde se han ‎cometido crímenes, y afirma haber fotografiado, desde el inicio del conflicto, las « víctimas del ‎régimen » en los depósitos de cadáveres de los hospitales militares. « César », quien ‎supuestamente acaba de desertar, entrega 55 000 fotos de 11 000 cadáveres, imágenes que ‎dice haber captado personalmente. Para que todo parezca más convincente, cada página del ‎comunicado que anuncia el informe lleva estampada –dos veces– la mención « Confidencial ». ‎Los ex fiscales concluyen que las víctimas fueron sometidas a privación de alimentos y a las ‎torturas que el « régimen« » aplica sistemáticamente a las « personas encarceladas ». ‎En realidad, las fotos verdaderamente tomadas en Siria –que están lejos de ser todas– muestran ‎los cuerpos de mercenarios de diversas nacionalidades recogidos por el Ejército Árabe Sirio en el ‎campo de batalla y cadáveres de civiles y militares sirios muertos bajo las torturas infligidas ‎a ellos por los yihadistas que los acusaban de apoyar la República Árabe Siria. ‎

Ginebra 2, que se abre el 22 de enero de 2014, es una trampa. En la primera conferencia ‎de Ginebra sobre Siria, Estados Unidos y Rusia se reunieron, en presencia de sus socios más ‎cercanos, y sin la participación de sirios. Pero en Ginebra 2 participan no sólo Siria y ‎‎« representantes de la oposición » sino también todos los Estados implicados –con excepción ‎de Irán, cuya invitación, después de haber sido enviada, será anulada, supuestamente a pedido ‎de Arabia Saudita. Pero, ¿quién puede creer que el reino saudita tiene realmente tanto poder ‎sobre la ONU? En realidad, el estadounidense Jeffrey Feltman, está organizando por otro lado ‎las negociaciones 5+1 con Irán, y prefiere no anticipar el levantamiento de las sanciones ‎estadounidenses y europeas contra la República Islámica. En cuanto a los representantes de la ‎oposición siria, sólo podrán participar los que cuentan con el aval de Arabia Saudita, o sea la ‎nueva « Coalición Nacional de Fuerzas de la Oposición y la Revolución » (CNFOR) que preside ‎Ahmed Jarba. Este personaje es un narcotraficante de poca monta que alcanza así su momento ‎de gloria, únicamente porque proviene de la misma tribu saudo-siria de la cual proviene el rey de ‎Arabia Saudita. ‎

Después de la renuncia de Kofi Annan al puesto de mediador de la ONU para Siria, el secretario ‎general de la ONU Ban Ki-moon pone el tema sirio en manos del argelino Lakhdar Brahimi. Pero ‎Brahimi, a diferencia de Annan, no actúa bajo el título de “mediador” porque Ban Ki-moon ‎considera ahora que « ¡Bachar tiene que irse! ». La misión de Brahimi será conducir a Siria hacia ‎‎« una transición política, conforme a las legítimas aspiraciones del pueblo sirio ». Brahimi es ‎el creador del « Servicio de Apoyo a la Decisión » [ 16 ], que es ‎en realidad el servicio secreto personal del secretario general de la ONU, organización que ‎ha dejado de ser un foro de paz y que ahora dispone de un servicio secreto para implementar ‎la política de Washington. Debido a su papel en situaciones como el fin de la guerra civil ‎en Líbano, el golpe de Estado en Argelia y la agresión anglosajona contra Afganistán, Brahimi ‎está muy lejos de ser un desconocido para la diplomacia francesa. ‎

En Líbano, el ejército de ese país acaba de arrestar a Majed al-Majed, uno de los agentes más ‎importantes de Arabia Saudita. El rey de Arabia Saudita ofrece a los libaneses 3 000 millones de ‎dólares en armamento “ Made in France ” para que no graben la confesión de al-Majed [ 14 ]. El jefe terrorista muere oportunamente ‎mientras el rey saudira distribuye “regalos” a dirigentes libaneses y franceses –por ejemplo, ‎‎100 millones de dólares para Michel Sleimane, el “presidente” libanés designado en violación de ‎la Constitución. Finalmente, sólo saldrán beneficiados los individuos que recibieron “regalos” ‎personales, pero los pedidos y entregas de armamento francés al Líbano nunca llegarán a ‎concretarse [ 15 ]. El único dirigente francés que no recibe algún “regalo” ‎personal del rey de Arabia Saudita, el ministro de Defensa Jean-Yves Le Drian, negocia para ‎su región –en Francia– el salvamento del grupo productor de carne de pollo Doux, endeudado en ‎‎400 millones de euros, que será parcialmente adquirido y salvado de la quiebra por el saudita Al-‎Munajem.‎

El primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, observa que Estados Unidos y Reino Unido ‎se han retirado del teatro de operaciones sirio, lo cual no impide que la CIA y el MI6 prosigan ‎la guerra secreta. Netanyahu propone entonces crear una coordinación de los países ‎‎(Arabia Saudita, Francia, Israel, Qatar y Turquía) que desean continuar la guerra abierta hasta el ‎derrocamiento de la República Árabe Siria. Líbano y Jordania seguirán aportando apoyo logístico ‎pero no participarán en la dirección de las operaciones. Como Washington ya no desea seguir ‎apareciendo, todo el dispositivo estará bajo la dirección del embajador estadounidense Jeffrey ‎Feltman, quien actuará desde la sede de la ONU, en Nueva York. Pero habrá que apurarse ‎porque el viento ha cambiado en Washington, donde los partidarios de la agresión contra Siria ‎se ven apartados de sus cargos. El 8 de noviembre, el general David Petraeus es obligado a ‎renunciar a su cargo como director de la CIA, mientras que Hillary Clinton sufre un « accidente » ‎y desaparece durante un mes. ‎

Con esas palabras, Francois Hollande invierte la realidad ya que la « política árabe de Francia » ‎no es una política favorable a los árabes en detrimento de los israelíes sino la política francesa ‎en el mundo árabe [ 13 ]. En 2006, Hollande toma posición en contra del presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, ‎quien había invitado a Teherán a varios rabinos e historiadores, entre los cuales había algunos ‎negacionistas. Al adoptar esa actitud hostil, Hollande finge no conocer el sentido del ‎congreso organizado en Irán, con el cual se buscaba demostrar que los europeos han ‎reemplazado su cultura cristiana por un culto al Holocausto. Hollande incluso afirma que el ‎presidente iraní pretende negar el derecho de los judíos a la vida y que se prepara para continuar ‎el Holocausto. También ejerce presiones para obtener la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, prisionero ‎del Hamas, alegando que Shalit, quien tiene doble nacionalidad, es francés. Hollande pasa ‎por alto el hecho que Shalit fue hecho prisionero por la resistencia palestina mientras servía ‎como soldado de un ejército ocupante en guerra contra la Autoridad Palestina, igualmente ‎aliada de Francia. En 2010, Hollande publica en el diario Le Monde , con Bertrand Delanoe y Bernard-Henri Levy, ‎un artículo de opinión en contra del boicot contra los productos israelíes. Según Hollande, ‎ese boicot sería un castigo colectivo infligido también a los israelíes que luchan por la paz con los ‎palestinos, razonamiento que nunca se le ocurrió utilizar durante la campaña de boicot contra el ‎apartheid sudafricano. ‎

«Hay una tendencia que viene de hace mucho, lo que se denomina como la política árabe ‎de Francia y no es admisible que una administración tenga una ideología. Hay ‎un problema de reclutamiento en el ministerio de Relaciones Exteriores y en la ENA y ‎ese reclutamiento debería ser objeto de una reorganización.»‎‎

Posteriormente, el conocido periodista estadounidense Seymour Hersh saca a la luz las ‎vacilaciones de su país sobre todo este asunto del ataque químico [ 10 ]. Y luego dos profesores del Massachusetts Institute of Technology ‎‎(MIT), Richard Lloyd y Theodore Postol, demuestran que los obuses químicos habían sido ‎disparados desde la zona controlada por los « rebeldes » [ 11 ]. Sólo Francia persiste en acusar ‎a la República Árabe Siria. Según la sabiduría popular de los campesinos franceses, « quien quiera ‎matar a su perro, dirá que tiene rabia ».‎

Después de haber hablado demasiado fuerte y demasiado pronto, Francois Hollande se queda ‎solo. Impotente, se encierra en el palacio del Elíseo mientras que la palabra de Francia pierde toda ‎credibilidad en el plano internacional. A nadie se le ocurre pedirle cuentas a Turquía y no serán ‎individuos influyentes como Anne Lauvergeon, Alexandre Adler, Joachim Bitterlich, Helene ‎Conway-Mouret, Jean-Francois Copé, Henri de Castries, Augustin de Romanet, Laurence ‎Dumont, Claude Fischer, Stephane Fouks, Bernard Guetta, Elisabeth Guigou, Hubert Haenel, Jean-‎Pierre Jouyet, Alain Juppé, Pierre Lellouche, Thierry Mariani, Gerard Mestrallet, Thierry ‎de Montbrial, Pierre Moscovici, Philippe Petitcolin, Alain Richard, Michel Rocard, Daniel Rondeau, ‎Bernard Soulage, Catherine Tasca, Denis Verret o Wilfried Verstraete quienes se aventuren ‎a hacerlo. Todos estos personajes de la política y la prensa francesa han recibido “regalos” de ‎los empresarios turcos en nombre de Recep Tayyip Erdogan. ‎

Desde París, el presidente francés Francois Hollande vocifera que su conciencia le ordena ‎‎« golpear » Damasco. Hollande no hace más que seguir las huellas de los partidarios de la ‎colonización que, durante el gobierno provisional de Charles De Gaulle –en mayo de 1945– y ‎el de Georges Bidault –en noviembre de 1946– bombardearon por propia iniciativa Setif, Guelma ‎y Kherrata (en Argelia), después Damasco (en Siria) y finalmente Haiphong (en Indochina, ‎hoy Vietnam). En el momento de retirar sus tropas, justo después de la independencia de Siria, ‎el ejército del general francés Fernand Olive atacó Damasco, sólo por despecho, destruyendo ‎parcialmente el milenario mercado popular de la capital siria –lo mismo que ha sucedido ahora ‎en Alepo– y la sede de la Asamblea Nacional, símbolo de la nueva República siria que ‎París rechazaba. ‎

En el momento de su aparición, durante la Primera Guerra Mundial, las armas químicas tomaron ‎desprevenidos a todos los beligerantes, y por eso resultaron tan mortíferas. Pero los Estados ‎encontraron rápidamente cómo enfrentarlas, de manera que ningún beligerante recurrió a ellas ‎de forma significativa en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. En el Medio ‎Oriente, Israel se negó a firmar la Convención contra las armas químicas, lo cual llevó a Egipto y ‎a Siria a adoptar la misma actitud. Desde 1985 y hasta 1994, Israel financió investigaciones, ‎realizadas en Sudáfrica, para crear armas químicas “selectivas”, capaces matar a las personas ‎según sus características raciales. El objetivo de aquellas investigaciones era encontrar agentes ‎tóxicos que mataran a los negros o a los árabes sin afectar al pueblo judío y se realizaron bajo ‎la dirección del coronel Wounter Basson, el cardiólogo personal del presidente sudafricano Pieter ‎Botha. No se sabe si esas investigaciones llegaron a tener éxito –lo cual parece bastante ‎improbable científicamente hablando. Lo que sí se sabe es que costaron la vida a varios miles de ‎personas utilizadas como conejillos de Indias [ 8 ].‎

En el fondo, resulta difícil entender por qué el uso de armas químicas sería una « línea roja », ‎como si fuesen peores que las demás « armas de destrucción masiva ». ¿Por qué ‎Estados Unidos, firmante de la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas, critica el ‎supuesto uso de ese tipo de armas por parte de Siria, país que no había firmado esa Convención, ‎si Estados Unidos violó su propio compromiso internacional en Bagdad, en 2003? [ 7 ] ‎

Lo sucedido en la Ghouta es más que dudoso: los servicios secretos de Estados Unidos afirman ‎haber observado –sin intervenir– los preparativos del Ejército Árabe Sirio para utilizar el gas, ‎durante los 4 días anteriores al ataque químico. La oposición siria difunde una serie de videos ‎pero uno de ellos está fechado –por YouTube, o sea según la hora de California–, en un ‎momento anterior a la salida del sol en Damasco, aunque la escena está filmada a la luz del día ‎‎ [ 4 ]. Las víctimas son niños –todos de la misma edad– u hombres y sólo aparecen ‎‎2 mujeres entre las 1 429 víctimas que Estados Unidos afirma haber contabilizado en los videos. ‎Finalmente, los niños muertos resultan ser niños alauitas que los yihadistas habían secuestrado ‎varias semanas antes de los hechos. Aunque no están oficialmente representadas en el terreno, ‎Francia y Gran Bretaña afirman haber recogido en el lugar de los hechos algunas muestras que, ‎procesadas de inmediato, prueban el uso de gas sarín. Pero un detalle contradice esa versión: ‎el único análisis conocido para la detección del gas sarín en las muestras exige 10 días de trabajo ‎antes de la obtención del resultado. ‎

