Des journalistes russes interpellés en Turquie

Les collaborateurs de l’agence russe Sputnik ont été arrêtés à Istanbul. Après l’audition du rédacteur en chef par la police et l’intervention du ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, ils ont été relâchés et le président Erdogan a confirmé ne vouloir annexer de territoire syrien.

Sputnik avait publié un article intitulé « "Province volée" : comment la France a aidé la Turquie à s’emparer d’une région syrienne il y a 80 ans ». Il relatait le différend territorial opposant depuis 1945 la Syrie et la Turquie.

En 1939, la France a cédé la région d’Alexandrette et Antioche (le « Hatay ») à la Turquie, modifiant unilatéralement à la fois le mandat que la SDN lui avait reconnu sur la Syrie et le Traité de Lausanne sur les frontières turques. Pour légaliser cette cession, la France organisa un référendum douteux selon lequel la population aurait approuvé cette session.

L’article a été perçu en Turquie comme une allusion à une éventuelle complicité occidentale dans l’annexion à venir d’une partie de la Syrie.

Sputnik explique cette étrange cession en fonction du souhait français de s’allier à la Turquie face à la montée de l’Allemagne nazie. Il existe cependant deux autres explications qui ne sont pas nécessairement contradictoires.

En 1936, le président du Conseil français, Léon Blum, avait négocié avec le mouvement sioniste la création de l’État d’Israël non pas en Palestine britannique, mais en Syrie et au Liban français. Il aurait accordé la région au-delà de l’Euphrate aux Kurdes et le Hatay aux Turcs. Ce projet ne fut jamais présenté à l’Assemblée nationale, Léon Blum ayant été renversé.

La France souhaitait conserver le patriarcat maronite d’Antioche (fidèle à Rome) et en finir avec celui orthodoxe d’Antioche (fidèle à Moscou). Les Turcs qui discriminaient (et discriminent toujours) les chrétiens rendirent la vie impossible aux orthodoxes. Aujourd’hui le patriarche fidèle à Rome réside à Beyrouth (Liban) et celui fidèle à Moscou réside à Damas (Syrie).

Au demeurant, le traité franco-turc prévoyait qu’un second référendum aurait dû se tenir pour confirmer le transfert au bout de 80 ans (c’est à dire en 2019). En prévision, la Turquie procéda à de vastes changements de population, mais dans le contexte de la guerre contre la Syrie et du coup d’État en Turquie, celui-ci n’a pas eu lieu.