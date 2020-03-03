شبكة فولتير

تحرير كامل للطريق السريع الرئيسي في سوريا

شبكة فولتير
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أعلن وزير النقل السوري، علي حمود في 25 شباط-فبراير 2020، عن تحرير وإعادة فتح طريق المواصلات الرئيسي في البلاد: الطريق السريع M5.

ظل هذا الطريق مفتوحاً خلال "الربيع العربي" من (2011 وحتى أوائل عام 2012)، وتم إغلاقه جزئياً منذ بداية الحرب (منتصف 2012). يربط هذا الطريق المدن الرئيسية الأربع في البلد: دمشق / حمص / حماة / حلب.

خلال الحرب، فضل الجيش الدفاع عن الشعب بدلاً من الأرض. وبقيت المدن الكبرى تحت سيطرته، بينما احتل الجهاديون الأرياف والصحاري. وأضحت سبل التواصل صعبة، إن لم تكن مستحيلة.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

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مصادر : “تحرير كامل للطريق السريع الرئيسي في سوريا”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 3 آذار (مارس) 2020, www.voltairenet.org/article209378.html

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