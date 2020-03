اسناد طبقه بندی نشده از تبلیغات بریتانیا پیش از سال ۱۹۷۷

به هنگام جنگ سرد ، دفتر امور خارجه ،خدمات پژوهش اطلاعاتی ( ای ار دی ) را تشکیل داده بود که می بایستی کلیه ی طرفداران اتحاد جماهیر شوروی را شناسایی کند و به بی اعتبار کردن آنها بپردازد . دفتر امور خارجه ، همچنین آژانس ( گلوب نیوز ) Near – Far East News ltd (NAFEN) را در استانبول و دهلی ، همچنین استار نیوز را در کراچی و عرب نیوز را در قاهره و بعد از سال ۱۹۵۶ در بیروت به وجود آورد . بسیاری از شخصیت های معروف به طور فعال با این آژانس های خبری همکاری داشتند که از میان آنها می توان : جرج اورول – آرتور کاستلر – آ.ج.پ.تایلور – برتراند راسل را نام برد.

ترجمه توسط

Sylvia Bejanian



