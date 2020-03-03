Türkiye, Rusya’ya karşı savaşıyor

Türkiye, Suriye’nin egemenliğini ve başta « Suriye muhalefeti »ne bağlı savaşçıların cihatçılardan ayrı tutulması olmak üzere Soçi’de verdiği taahhütleri ihlal ederek, İdlib Eyaletinde büyük oranda kuvvet konuşlandırdı.

Aybaşından bu yana Türkiye ve Suriye ve birçok durumda Rusya arasında yaşanan 16 çatışma sonucunda, her iki taraftan da çok sayıda kişi öldü. Russia24, Rus keşif uçaklarına havadan karaya füze ateşleyen Türk kuvvetlerine ait görüntüler yayınladı. Rus Genelkurmayı, Türk askerlerinin cihatçıları koruduğunu doğruladı.

Batı basını operasyonların başlangıcı üzerindeki sessizliğini sürdürüyor: 1 Şubat’ta Halep’te 4 FSB subayının öldürülmesi [1].

Suriye topraklarını kurtarmaya devam ediyor, ancak Serakib’i kaybetti ve Şam-Halep karayolu tekrar kesilmiş durumda.

Rusya, Boğazlardan geçirdiği iki savaş gemisini Tartus’a gönderdi.

Fransa ve Almanya, diğer 12 AB üyesi ülkeyi Türkiye’nin rolünden bahsetmeksizin, Suriye ve Rusya’yı saldırganlıklarını sona erdirmeye davet eden ortak bir metin imzalamaya ikna ettiler [2]. Avrupa Birliği üyesi diğer 13 ülke bunlara katılmayı reddetti.

Türk basını operasyon sırasında ölen askerlerinin intikamının alınmasını istiyor. Ayrıca savaştan kaçan ve Türkiye’ye yürüyerek ulaşmaya çalışan sivillerin görüntülerini de gösteriyor. Türk Dışişleri Bakanlığı, onları kontrol edememe endişesini dile getirdi. Türk gümrükleri sınır gözetimlerini hafifletti ve uzun süredir Türkiye’de bulunan çok sayıda mülteci Yunanistan’a geçmeye çalışıyor. Türkiye cumhurbaşkanı istişare için NATO’ya (4. madde) çağrıda bulundu [3].

Rusya, 5 Mart’ta Fransa ve Almanya ile İdlib’teki durumla ilgili düzenlenecek bir zirveyi kabul etti. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı toplantıya katılmasını sağlamaya çalıştı ancak Kremlin bunu reddetti. Şimdi 6 Mart’ta olası bir Erdoğan-Putin görüşmesinden söz edilirken, iki devlet başkanı telefonla görüştü.

NATO, daha önce taahhüt ettiği ve bugüne kadar sadece % 40 oranında gerçekleştirdiği uçaksavar sistemlerini Türkiye’de konuşlandırılmaya devam edecektir [4]. İttifak, Türkiye’ye desteğini yineledi, ancak bununla birlikte Türkiye ile aynı safta yer almayacak.