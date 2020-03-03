Учитывая, что коронавирус нельзя недооценивать и что следует соблюдать 10 профилактических правил Министерства здравоохранения, необходимо принять 11-е фундаментальное правило: предотвращать распространение вируса страха. Он распространяется главным образом через телевидение, начиная с RAI (Итальянское радио и телевидение), которое почти полностью посвящает новости коронавирусу. Таким образом, вирус страха проникает в каждую семью через СМИ.

Хотя они поднимают наибольшую тревогу по поводу коронавируса, они скрывают тот факт, что сезонный грипп это гораздо более смертоносная эпидемия, которaя вызвала в Италии в течение 6-й недели 2020 года – по данным Высшего института здравоохранения [итал. Istituto Superiore di Sanità] – в среднем 217 смертей в день, также из-за легочных и сердечно-сосудистых осложнений, связанных с гриппом. Они скрывают тот факт, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Италии за один год от ВИЧ/СПИДа умирают более 700 человек (в среднем по два человека в день) и в общей сложности во всем мире около 770 000.

Что касается панической кампании по борьбе с коронавирусом, Мария Рита Гисмондо – директор отдела клинической макробиологии, вирусологии и био-экстренной диагностики в лаборатории больницы Сакко в Милане, где анализируются образцы возможных инфекций, - говорит: "Это безумие. Мы превратили инфекцию, которая немногим серьезнее гриппа, в смертельную пандемию. Посмотрите на цифры. Это не пандемия". Но ее научный голос не доходит до широкой общественности, потому что каждый день не только телевидение RAI (которое должно быть общегосударственным) или каналы [миланской медиа-империи] Mediaset [б. премьер-министра Берлускони] – распространяют среди итальянцев страх перед "смертельным вирусом, который распространяется из Китая в мир".

Эта кампания действительно соответствует тому, что сказал министр торговли США Уилбур Росс в интервью "Fox Business": "Я думаю, что коронавирус будет способствовать возвращению рабочих мест из Китая в США. В Китае сначала был ТОРС (SARS), потом свиная лихорадка [CSF], а теперь еще и коронавирус". Так, комментирует "The New York Times", "китайские потери могут стать выгодой для Америки". Иначе говоря, вирус может оказать разрушительное воздействие на китайскую экономику и, в результате цепной реакции, на экономики остальной Азии, Европы и России, уже затронутые падением торговых и туристических потоков – в пользу экономически невредимых Соединенных Штатов.

Центр глобальных исследований, возглавляемый профессором Мишелем Чоссудовским [англ. Michel Chossudovsky, сын Евгения], публикует серию статей международных экспертов о происхождении рассматриваемого вируса. Они утверждают, что "нельзя исключать, что вирус был создан в лаборатории". Эту гипотезу нельзя рассматривать как "заговор" и отвергать как таковую. А почему? – Потому что у США, России, Китая и других крупных держав есть лаборатории, где проводятся исследования вирусов, которые, будучи модифицированными, могут быть использованы в качестве средств биологической войны, в том числе и в отношении определенных слоев населения. Это деятельность, окруженная строжайшей тайной, проводимая часто под прикрытием гражданских научных исследований.

Но все же всплывают некоторые факты: наличие биолаборатории в Ухане, где китайские ученые в сотрудничестве с Францией проводят исследования смертельных вирусов, в том числе присланных Канадской микробиологической лабораторией [в оригинале: "Laboratorio canadese di microbiologia"]. В июле 2015 года британский правительственный Институт Пирбрайта запатентовал в США "аттенуированный [ослабленный в процессе селекции] коронавирус". В октябре 2019 года Центр безопасности здравоохранения Джона Хопкинса [в Балтиморе] провел симуляцию коронавирусной пандемии в Нью-Йорке, предсказав сценарий, который, если он станет реальностью, приведет к 65 миллионам смертей [1]. Однако, не симулируется пандемии вируса страха, который распространяется с разрушительными социально-экономическими последствиями.