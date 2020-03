Эта кампания действительно соответствует тому, что сказал министр торговли США Уилбур Росс в интервью "Fox Business": "Я думаю, что коронавирус будет способствовать возвращению рабочих мест из Китая в США. В Китае сначала был ТОРС (SARS), потом свиная лихорадка [CSF], а теперь еще и коронавирус". Так, комментирует "The New York Times", "китайские потери могут стать выгодой для Америки". Иначе говоря, вирус может оказать разрушительное воздействие на китайскую экономику и, в результате цепной реакции, на экономики остальной Азии, Европы и России, уже затронутые падением торговых и туристических потоков – в пользу экономически невредимых Соединенных Штатов.

