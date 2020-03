Pression US pour la libération d’un tortionnaire libano-israélo-US

La sénatrice démocrate du New Hampshire, Jeanne Shaheen, et le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, viennent de déposer une proposition de loi, le Zero Tolerance for Unlawful Detentions of U.S. Citizens in Lebanon Act (loi portant tolérance zéro des détentions arbitraires de citoyens états-uniens au Liban).

Il s’agit d’obtenir la libération d’Amer Fakhoury (photo), détenu au Liban depuis le 12 septembre 2019, sous l’accusation de tortures et autres crimes de guerre. Le prévenu était membre de l’Armée du Liban-Sud (milice collaborationniste avec Israël lors de l’invasion du pays par les troupes d’Ariel Sharon). À ce titre, il fut le directeur de la sinistre prison de Khiam où il officia. De nombreux témoignages ont été recueillis contre lui.

Il avait fui en Israël, puis s’était réfugié aux USA où il avait obtenu la nationalité. Il avait été condamné à 15 ans de réclusion par contumace. Il était imprudemment revenu au Liban.

Une avocate lui a été envoyé du Massachusetts et une nouvelle ambassadrice des États-Unis devrait être nommée au Liban, Dorothy Shea, avec mission d’obtenir sa libération. Sa défense fait valoir qu’il souffre désormais d’un cancer et qu’il n’a jamais fait que combattre le Hezbollah qui se présentait mensongèrement comme un réseau de Résistance alors qu’ils ne sont que des « terroristes ».