Presiones de Estados Unidos a favor de ‎un torturador detenido en Líbano ‎

La senadora demócrata por el estado de New Hampshire, Jeanne Shaheen, y el senador ‎republicano por Texas, Ted Cruz, acaban de presentar un proyecto de ley titulado Zero Tolerance ‎for Unlawful Detentions of U.S. Citizens in Lebanon Act, o sea “Ley de Cero Tolerancia sobre ‎Detenciones Arbitrarias de Ciudadanos Estadounidenses en Líbano”. ‎

El objetivo es obtener la liberación de Amer Fakhoury (ver foto), detenido en Líbano desde el 12 ‎de septiembre de 2019 como torturador y culpable de otros crímenes de guerra. Siendo miembro ‎del llamado “Ejército del Líbano-Sur” –milicia de colaboración con Israel en el momento de la ‎invasión del Líbano por las tropas de Ariel Sharon–, Amer Fakhoury dirigió la tenebrosa prisión ‎de Khiam, donde se dio a conocer como torturador. Existen numerosos testimonios contra este ‎siniestro personaje. ‎

Posteriormente, Amer Fakhoury huyó a Israel y después se refugió en Estados Unidos, países ‎cuyas nacionalidades obtuvo. A pesar de haber sido condenado –en ausencia– a 15 años de ‎cárcel, Fakhoury cometió la imprudencia de regresar al Líbano, donde fue detenido. ‎

Dorothy Shea, la nueva embajadora de Estados Unidos en Líbano, cuya nominación está ‎pendiente, llegará a Beirut con la misión de lograr la liberación de este individuo, cuya abogada –‎enviada desde Massachusetts– argumenta que Amer Fakhoury está enfermo de cáncer y que ‎no ha hecho otra cosa que luchar contra los «terroristas» del Hezbollah. ‎