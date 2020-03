Druck der USA für die Freilassung des libanesisch-israelisch-US-Folterers

Die demokratische Senatorin von New Hampshire, Jeanne Shaheen, und der texanische republikanische Senator Ted Cruz haben soeben einen Gesetzentwurf eingebracht, den Zero Tolerance for Unlawful Detentions of U.S. Citizens in Lebanon Act (Keine Erlaubnis für gesetzlose Verhaftungen von US-Staatsbürgern im Libanon).

Ziel ist es, die Freilassung von Amer Fakhoury (Bild) zu erreichen, der seit dem 12. September 2019 im Libanon unter dem Vorwurf der Folter und anderer Kriegsverbrechen inhaftiert ist. Der Angeklagte war Mitglied der Armee des Südlibanon (eine Miliz, die mit Israel während der Invasion des Landes durch Ariel Scharons Truppen kollaborierte). In dieser Funktion war er Direktor des finsteren Khiam-Gefängnisses, in dem er amtierte. Zahlreiche Zeugenaussagen wurden gegen ihn gesammelt.

Er war nach Israel geflohen und hat sich dann in die Vereinigten Staaten gerettet, wo er die Staatsbürgerschaft erhalten hatte. Er wurde zu 15 Jahren Gefängnis in Abwesenheit verurteilt. Er war unvorsichtigerweise in den Libanon zurückgekehrt.

Eine Anwältin wurde ihm aus Massachusetts geschickt und eine neue US-Botschafterin, Dorothy Shea, sollte im Libanon ernannt werden, die seine Freistellung erreichen sollte. Seine Verteidigung argumentiert, dass er jetzt an Krebs leide und dass er immer nur gegen die Hisbollah gekämpft habe, die sich fälschlicherweise als Netzwerk des Widerstands präsentierte, obwohl sie nur aus "Terroristen" besteht.