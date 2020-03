Libertação total da principal auto-estrada na Síria

O Ministro dos Transportes sírio, Ali Hammoud, anunciou, em 25 de Fevereiro de 2020, a libertação e reabertura da principal via de comunicação do país: a auto-estrada M5.

Esta se manteve aberta durante a “Primavera Árabe” (2011-início de 2012), mas estava parcialmente fechada desde o início da guerra (meio de 2012). Ele conecta as quatro principais cidades do país: Damasco / Homs / Hama / Aleppo.

Durante a guerra, o exército havia escolhido defender as populações mais do que o território. Assim, as grandes cidades permaneceram sob seu controle, enquanto as áreas rurais e os desertos foram ocupados pelos jiadistas. As comunicações se tornaram difíceis, senão mesmo impossíveis.