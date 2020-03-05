Voltaire İletişim Ağı

Lübnan-İsrail-ABD vatandaşı bir işkencecinin serbest bırakılması yönünde ABD baskısı

Voltaire İletişim Ağı
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New Hampshire Demokrat Senatörü Jeanne Shaheen ve Teksas Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz, Zero Tolerance for Unlawful Detentions of U.S. Citizens in Lebanon Act (Lübnan’daki ABD yurttaşlarına yönelik yasadışı tutuklamalara sıfır tolerans gösterilmesine dair yasa) olarak adlandırılan bir yasa tasarısını sundular.

Amaç, işkence ve diğer savaş suçları nedeniyle 12 Eylül 2019’dan bu yana Lübnan’da gözaltında bulunan Amer Fakhoury’nin (fotoğraf) serbest bırakılmasını sağlamaktır. Sanık, Güney Lübnan Ordusu’nun (Ariel Şaron’un birlikleri tarafından ülkenin işgali sırasında İsrail işbirlikçisi olan milis) üyesiydi. Bu sıfatla, görev yaptığı uğursuz Khiam hapishanesinin müdürüydü. Aleyhinde çok sayıda tanıklık mevcuttur.

Fakhoury İsrail’e kaçmış, ardından da ABD’ye sığınarak vatandaşlık hakkı kazanmıştı. Gıyaben yargılanarak 15 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. İhtiyatsız davranıp Lübnan’a geri dönmüştü.

Kendisini savunmak üzere Massachusetts’ten bir avukat gönderildi ve serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Lübnan’a yeni bir ABD büyükelçisinin, Dorothy Shea’nın atanması beklenmektedir. Savunmasında, şu anda kanserden muzdarip olduğunu ve « terörist »ten ibaret olmasına karşın, kendisini yalandan bir Direniş ağı olarak sunan Hizbullah’la savaşmaktan başka bir şey yapmadığını belirtmektedir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Lübnan-İsrail-ABD vatandaşı bir işkencecinin serbest bırakılması yönünde ABD baskısı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 5 Mart 2020, www.voltairenet.org/article209423.html

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