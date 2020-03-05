Voltaire İletişim Ağı

OAS, Eva Morales’ten nasıl kurtuldu

Voltaire İletişim Ağı
+

Amerikan Devletleri Örgütü’ne (OAS) göre, 20 Ekim 2019’daki Bolivya genel seçimlerinde Evo Morales’in partisi MAS’ın lehine büyük bir sahtekarlık yapıldı [1].

Anayasa’ya göre, ilk turda oyların% 50’sinden fazlasını alan ya da oyların% 40’ını ve en iyi rakibine % 10 fark atan aday devlet başkanı seçilmektedir. Aksi takdirde, bir ikinci turun düzenlenmesi gerekmektedir.

20 Ekim 2019 gecesi açıklanan ilk sonuçlar ikinci turun yapılacağını ortaya koyuyordu. Ancak oy sandıklarının% 83’ü açıldıktan sonra sayım yarıda kesildi. Eski devlet başkanı Carlos Mesa ve OAS, bunun üzerine eski devlet başkanı Evo Morales’in büyük bir sahtekarlık planlamakla suçlarlar. 22 saatlik aradan sonra sayım devam ettiğinde, Evo Morales’ın zafer kazandığı anlaşılır. Carlos Mesa ve OAS sahtekarlık yapıldığını söylerler. Ülke çapında ölümlerle sonuçlanan çatışmalar patlak verir. Sonuç olarak Evo Morales seçimlerin galibi ilan edilse de yaşanan karışıklıkta istifa eder. Devletin önde gelen seçilmiş temsilcileri sırasıyla istifa ederken, Senato’nun ikinci başkan yardımcısı Jeanine Áñez kendini devlet başkanı vekili olarak ilan eder. Evo Morales bunun bir hükümet darbesi olduğunu söyleyerek Meksika’ya kaçar.

İki Massachusetts İnstitute of Technology’den (MİT) iki istatistik araştırmacısı John Curiel ve Jack R. Williams, oy sayımının askıya alınmasından önceki ve sonraki sonuçlar arasındaki farkları inceledi. Onlara göre hiçbir şey, ama kesinlikle hiçbir şey, bir sahtekarlıktan şüphelenilmesini ve Carlos Mesa ve Amerikan Devletleri Örgütü’nün suçlamalarının doğrulamasını mümkün kılmaktadır [2].

Küba ve Venezüella OAS’ta temsil edilmemektedir

Çeviri
Osman Soysal

Ekteki dokümanlar

 
Analysis of the 2019 Bolivia Election, Jack R. Williams and John Curiel.
(PDF - 699.7 kb)
 

[1] Elections in the Plurinational State of Bolivia October 20, 2019. Preliminary Finding Report to the General Secretary, Secretariat for Strengthening of Democracy (SSD), OEA.

[2] “Bolivia dismissed its October elections as fraudulent. Our research found no reason to suspect fraud”, John Curiel et Jack R. Williams, The Washington Post, February 27, 2020.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “OAS, Eva Morales’ten nasıl kurtuldu”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 5 Mart 2020, www.voltairenet.org/article209425.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Batı propagandası Türkiye'ye karşı
Washington'un yalnız bıraktığı Paris, Şam'a karşı Tel-Aviv'den destek alıyor
“Gözlerimizin Önünde” (15/25)
Washington’un yalnız bıraktığı Paris, Şam’a karşı Tel-Aviv’den destek alıyor
yazan Thierry Meyssan
Birleşik Krallık tarafından « Suriye devrimi » efsanesinin oluşturulması
30 000 asker maskesiz olarak Avrupa'ya geliyor
30 000 asker maskesiz olarak Avrupa’ya geliyor
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Türkiye, Rusya'ya karşı savaşıyor
Türkiye, Rusya’ya karşı savaşıyor
Voltaire İletişim Ağı
 
Korku virüsü salgını
Korku virüsü salgını
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Sömürge Partisi Suriye ve Mali'ye saldırıyor
“Gözlerimizin Önünde” (14/25)
Sömürge Partisi Suriye ve Mali’ye saldırıyor
yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı
 