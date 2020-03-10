Первая карта перекройки «Большого Ближнего Востока», опубликованная полковником Ральфом Петерсом.

19 лет «войны без конца»

Президент Джордж Буш решает радикально изменить задачи, стоящие перед Пентагоном, о чём 13 сентября 2001 г. в журнале сухопутных войск Parameters поведал полковник Ральф Петерс. Министр обороны Дональд Рамсфельд поручает адмиралу Артуру Цебровски формирование будущих офицерских кадров по новой программе. Последний в течение трёх лет читает лекции в военных университетах, и сегодня среди кадровых офицеров нет тех, кто их не прослушал. Основные положения программы были оглашены для широкой публики его заместителем Томасом Бернеттом.

Зоны, затронутые войнами США должны быть обращены в «хаос». Данную концепцию следует воспринимать с точки зрения идей английского философа Томаса Хоббеса, то есть как ликвидацию структур, способных защитить граждан от их собственных насилий («Человек человеку волк»). А не в библейском смысле, когда установление нового порядка осуществлялось после чистки.

Вооружённые силы США должны быть приспособлены к новой эре глобализации – переходу от продуктивного капитализма к финансовому. «Война – это рэкет», - говорил ещё до Второй мировой войны дважды кавалер медали Почёта США генерал Смедли Батлер [1]. Отныне друзья и враги не в счёт, война должна обеспечить просто-напросто выкачивание природных ресурсов.

Такая форма войны сопряжена с преступлениями против человечности (в частности, с этническими чистками), которые вооружённые силы США не вправе совершать. Поэтому Дональд Рамсфельд нанимает частные армии (в их числе Blackwater) и организует террористические организации, с которыми он, якобы, борется.

Администрации Буша и Обамы реализуют эту стратегию. Они разрушают государственные структуры ряда регионов по всему миру. Целью войны не является победа. Война не должна заканчиваться («война без конца»). Президент Дональд Трамп и его первый советник по национальной безопасности генерал Майкл Флинн подвергли эту доктрину сомнению, но отказаться от неё им не удалось. Сегодня сторонники идей Рамсфельда-Цебровски реализуют свои цели не столько через министерство обороны США, сколько через НАТО.

После того, как президент Буш стал вести «войны без конца» в Афганистане (2001 г.) и в Ираке (2003 г.) в политических кругах Вашингтона начались споры по поводу аргументов, которыми оправдывалось вторжение в Ирак, и воцарившемуся там беспорядку. Была создана комиссия Бейкера-Гамильтона (2006 г.). Но войны в Афганистане и Ираке так и не прекратились, а через пять лет президент Обама открывает новые ТВД. Ими станут Ливия, (2011 г.), Сирия (2012 г.) и Йемен (2015 г.).

На пути реализации этого плана встанут два других игрока. В 2010-11 г.г. Соединённое Королевство приступает к «Арабской весне» - операции, скалькированной с «Арабского восстания» 1915 г., которая позволила Лоуренсу Аравийскому привести к власти на Аравийском полуострове ваххабитов. А на этот раз речь шла о приведении к власти Братьев-мусульман, но не с помощью Пентагона, а с помощью Государственного департамента США и НАТО.

В 2014 г. по просьбе сирийского правительства Россия приходит на помощь Сирии. После этого британцы, которые во время «арабской весны» намеревались сменить власть в стране (2011-начало 2012 г.), а затем американцы, которые пытались не только сменить власть, но и уничтожить само государство (с середины 2012 по сей день), вынуждены были отступить. Россия, которая продолжает претворять в жизнь идеи царицы Екатерины, сегодня борется за стабильность и против хаоса, то есть за сохранение государственных структур и уважение границ.

Полковник Ральф Петерс, который в 2001 г. обнародовал новую стратегию Пентагона, в 2006 г. опубликовал карту, раскрывавшую цели адмирала Цебровски. Согласно этой карте, Израиль и Иордания не будут затронуты. Все остальные страны «Большого Ближнего Востока» (то есть от Марокко до Пакистана) будут лишены государственных органов, а все крупные государства (в числе которых Саудовская Аравия и Турция) перестанут существовать.

Сознавая, что её самый верный союзник Соединённые Штаты намерен разделить её территорию на две части, ради создания «Свободного Курдистана», Турция тщетно пытается сблизиться с Китаем, а затем придерживается теории профессора Ахмета Давутоглу: «Ноль проблем со своими соседями». Она дистанцируется от Израиля, и начинает вести переговоры о мире с Кипром, Грецией, Арменией, Ираком и т.д. Несмотря на разногласия о принадлежности провинции Хатай, она расширяет торговые отношения с Сирией. Однако в 2011 г., после изоляции Ливии, Франция убеждает Турцию, что она сможет избежать раздела своей территории, если поддержит амбиции НАТО. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, политический исламист из движения Милли Горюс, объединяется с Братьями-мусульманами, надеясь полакомиться плодами «Арабской весны». Турция поворачивается сначала против одного из своих главных клиентов – Ливии, а затем и против своего главного торгового партнёра - Сирии.

В 2013 г. Пентагон реализует свою стратегию «войны без конца» с учётом реалий на «земле». Робин Райт публикует в New York Times новую карту перекройки. Первая предусматривала раздел Ливии, а вторая – создание «Курдистана» на землях Сирии и Ирака, при этом восточные части Турции и Ирана не затрагивались. Кроме того, объявлялось о создании на территории Сирии и Ирака «Суннистана», расчленение Саудовской Аравии на пять частей и Йемена на две части. Последняя операция началась в 2015 г.

Обрадованная этой корректировкой, Турция вступает в новую игру. Она заключает соглашения с Катаром (2017 г.), Кувейтом (2018 г.) и Суданом (2017 г.) о размещении военных баз вокруг саудовского королевства. А последнее в 2019 г. финансирует в мировых СМИ кампанию против «Султана» и госпереворот в Судане. Одновременно Турция поддерживает новый проект «Курдистана», не затрагивающий её собственную территорию, и участвует в создании ИГИЛом «Суннистана» под названием «Халифат». Однако российское вмешательство в Сирию и иранское в Ирак срывает этот план.

В 2017 г. президент иракского Курдситана Массуд Барзани организует референдум о независимости иракского Курдистана. Трак, Сирия, Турция и Иран сразу же поняли, что Пентагон снова принялся за свой план и готовится создать «свободный Курдистан», отрезав у них соответствующие территории. Они объединяются, чтобы противостоять этому плану. В 2019 г. РПК и Курдские отряды самообороны заявляют о том, что они готовы провозгласить независимость сирийской «Рожавы». Не раздумывая, Ирак, Сирия, Турция и Иран начинают действовать. Турция разгоняет Рожаву, преследуя РПК и её отряды самообороны без сколько-нибудь значительного сопротивления со стороны сирийской и российской армий.

В 2019 г. Турция убеждается в том, что Пентагон, временно отказавшись от раздела Сирии из-за присутствия российских сил, теперь намерен лишить Турцию государства. Чтобы оттянуть время, она пытается возобновить «войну без конца» в Ливии и угрожает странам НАТО небывалыми бедами: Европейский союз подорвать потоком беженцев, а Соединённые Штаты вовлечь в войну с Россией. Для этого она откроет границу с Грецией и начнёт атаки на российскую и сирийскую армии в Иддибе, где они наносят удары по укрывшимся там джихадистам Аль Каиды и ДАИШ. Это то, что происходит сегодня.

Изменённая карта перекройки «Большого Ближнего Востока», опубликованная Робином Райтом.

Московский «Дополнительный протокол»

В феврале 2020 г. турецкая армия наносит большой урон сирийским и российским войскам. В то же время президент Эрдоган постоянно связывается по телефону со своим российским коллегой Путиным, чтобы снизить одной рукой напряжение, которой он вызывает другой рукой.

Госсекретарь Майк Помпео обещает сдержать аппетиты Пентагона, если Турция поможет последнему вести «войну без конца» на этот раз в Ливии. Эта страна разделена на тысячу племён, которые объединившись вокруг двух главных лидеров - Председателя президентского совета Файеза аль-Сараджа и командующего национальной армией Халифы Хафтара, оба агенты ЦРУ, враждуют друг с другом.

На прошлой неделе спецпредставителю Генерального секретаря ООН по Ливии профессору Гассану Саламе обратились с просьбой подать заявление об отставке по «состоянию здоровья». Он согласился, но во время пресс-конференции выразил своё недовольство. Для поддержки аль-Сараджа Братьями-мусульманами была создана ось во главе с Катаром и Турцией. А вторая подобная коалиция образовалась вокруг Хафтара с Египтом и Объединёнными Арабскими Эмиратами, а также Саудовской Аравией и Сирией.

Для последней это возврат на международную арену. А Сирия после девяти лет победоносного сопротивления Братству и Соединённым Штатам покрыла себя ореолом славы. 4 мая в Дамаске и Бенгали с большой помпой были открыты два посольства – сирийское и ливийское.

Между тем, Европейский союз во всеуслышание осуждает «турецкий шантаж с беженцами», направляет председателя Еврокомиссии на греко-турецкую границу, чтобы воочию убедиться в потоке беженцев, и председателя Евросовета в Анкару для консультаций с президентом Эрдоганом. Последний подтвердил, что урегулирование возможно при условии, что Союз обязуется соблюдать «территориальную целостность» Турции.

С лукавым удовольствием Кремль воссоздал сцену капитуляции Турции. Члены турецкой делегация не сидит на стульях, хотя обычно гостям предлагают сесть. За ними статуя императрицы Екатерины Великой, напоминающая о том, что Россия присутствовала в Сирии уже в XVIII веке. Наконец, сзади от сидящих президентов Путина и Эрдогана часы с фигурами русских воинов, одержавших победу над Османской империей.

Наконец, 5 марта в контексте этих событий президент Путин принимает в Кремле президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Сначала президенты один на один обсуждали в течение трёх часов отношения с Соединёнными Штатами. Россия будет защищать Турцию от возможного раздела при условии, что она подпишет и будет следовать Дополнительному протоколу к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб [2]. На встрече с турецкой делегацией, так же в течение трёх часов, обсуждались вопросы, связанные с редактированием этого протокола. Протоколом предусматривается создание коридора безопасности шириной 12 километров вдоль автотрассы М4, который будет патрулироваться совместно обеими сторонами. Короче, Турция отступает на север от трассы, которая теперь открыта для проезда, и теряет город Джиср-эш-Шугур, бастион джихадистов. Кроме того, она должна исполнять Сочинский меморандум, которым предусматривается поддержка только сирийской вооружённой оппозиции, которая считается демократической и не исламистской, и борьба против джихадистов. Однако эта «вооружённая сирийская оппозиция» есть не что иное, как химера, придуманная британской пропагандой. Фактически Турция должна либо сама уничтожить джихадистов, либо перебросить их из Идлиба (Сирия) в Джербу (Тунис), а затем в Триполи (Ливия), как она начала это уже делать в январе месяце.

Кроме того, 7 марта президент Путин по телефону обсудил с президентом Назарбаевым возможность направления в Сирию под эгидой ОДКБ казахских «голубых шапок». Этот вариант уже рассматривался в 2012 г. Казахские военные имеют то преимущество, что они, в отличие от российских, не православные, а мусульмане.

Возможность нацелиться вместо Турции на Саудовскую Аравию была высказана, по мнению Рияда, Пентагоном, хотя президент Трамп навязал ей сумасшедшие поставки вооружений в обмен на протекцию. А расчленение Саудовской Аравии на уме у Пентагона с 2002 г. [3].

На этой неделе королевский дворец в Рияде был обстрелян тремя ракетами. Принц Мохамед бен Салман (прозванный «МБС», возраст 34 г.) арестовал своего дядю принца Ахмеда (70 лет) и своего бывшего конкурента и бывшего наследного принца Мохамада бен Найефа (60 лет), а также ряд других принцев и генералов. Шиитская провинция Катиф, где несколько населённых пунктов уже были стёрты с лица земли, остаётся изолированной. Официальные объяснения причин спорами по наследству и закрытием границ в связи с коронавирусом несостоятельны [4].