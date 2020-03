В 2013 г. Пентагон реализует свою стратегию «войны без конца» с учётом реалий на «земле». Робин Райт публикует в New York Times новую карту перекройки. Первая предусматривала раздел Ливии, а вторая – создание «Курдистана» на землях Сирии и Ирака, при этом восточные части Турции и Ирана не затрагивались. Кроме того, объявлялось о создании на территории Сирии и Ирака «Суннистана», расчленение Саудовской Аравии на пять частей и Йемена на две части. Последняя операция началась в 2015 г.

Перевод

Эдуард Феоктистов



[1] « Я проработал 33 года и 4 месяца, и всё это время я был мускульной силой для деловых людей, Уол-стрита и банкиров. То есть, я был фактически рэкетиром, гангстером на службе капитализму. В 1914 г. я помог сделать безопасной Мексику и, в частности, город Тампико в угоду американским нефтяным компаниям. Я помог сделать Гаити и Кубу сговорчивыми, чтобы они не мешали Ситибанку черпать там свои прибыли. Я помог Уол-стриту обокрасть полдюжины стран Центральной Америки. С 1902 по 1912 г.г. я помогал американскому банку Brown Brothers обчистить Никарагуа. В 1903 г. я предоставил Гондурас в распоряжение американских предприятий по переработке фруктов. В 1927 г. в Китае я помог компании Стандарт Ойл вести свои дела мирно». War Is a Racket, Smedley Butler, Feral House (1935)

[2] « Дополнительный протокол к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 г. », Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер, 5 марта 2020.

[3] "Taking Saudi out of Arabia", Powerpoint de Laurent Murawiec pour une réunion du Défense Policy Board (July 10, 2002).

[4] “Two Saudi Royal Princes Held, Accused of Plotting a Coup”, Bradley Hope, Wall Street Journal; “Detaining Relatives, Saudi Prince Clamps Down”, David Kirkpatrick & Ben Hubbard, The New Yok Times, March 7, 2020.