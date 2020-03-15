Bavyera’lı İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Avrupa’ya gelen ilk ABD askerlerini selamlıyor (Nüremberg, 3 Mart 2020).

22’si NATO üyesi 27 AB ülkesinin Savunma Bakanları, 4 - 5 Mart tarihlerinde Hırvatistan’ın Zagreb kentinde bir araya geldi. Toplantının ana teması (İtalya adına Pd’den Bakan Lorenzo Guerini’nin katıldığı) sivil hareketliliği engelleyen Koronavirüs kriziyle nasıl başa çıkılacağı değil, « askeri hareketliliğin » nasıl geliştirileceğiydi. Asıl test Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenecek olan Exercise Defender Europe 20 tatbikatıdır. AB toplantısına katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tatbikatı « Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana ABD güçlerinin Avrupa’da en büyük konuşlandırılması » olarak tanımladı.

US Army Europe (Avrupa’daki ABD Kara Kuvvetleri), halihazırda sahada bulunan diğer 10 000 ve NATO müttefiklerine ait 7 000 asker ile birlikte ABD’den Avrupa’ya 20 000 askerin geldiğini duyurmaktadır. Bunlar, « Avrupa bölgesine yayılacaklardır ». ABD kuvvetleri, kişisel silahlardan Abrams tanklarına kadar 33 000 parça askeri donanım getirmektedir. Bu nedenle bunların nakliyeleri için uygun bir altyapıya ihtiyaç vardır. Ancak Avrupa Parlamentosu’nun bir raporu (Şubat 2020) bir sorunun varlığını ortaya koymaktadır: « 1990’lardan beri Avrupa’nın altyapısı yalnızca sivil amaçlarla geliştirildi. Bu arada askeri hareket kabiliyeti NATO için yeniden kilit konu haline gelmiştir. NATO’nun Avrupa’da askeri hareket kabiliyetini geliştirecek araçlardan yoksun olması nedeniyle, bunu yapmak için yasal ve mali araçlara sahip olan Avrupa Birliği vazgeçilmez bir rol oynamaktadır ».

2018 yılında Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Askeri Hareket Kabiliyeti Eylem Planı, « askeri araçların ağırlığına veya boyutlarına uygun olmayan altyapının » değiştirilmesini öngörmektedir. Örneğin, bir köprü bir tank kolunun ağırlığına dayanamayacak durumdaysa, güçlendirilmeli veya yeniden inşa edilmelidir. Bu ilkeden hareketle, Cenova’da çöken Morandi köprüsünün yerini alacak yeni köprünün yük testi 70 tonluk Abrams tanklarıyla yapılmalıdır. Sivil kullanımlar için gereksiz olan bu değişiklikler, « olası ABD mali katkıları » ile birlikte, üye ülkeler tarafından üstlenilecek yüklü masrafları içermektedir.

Avrupa Komisyonu, bu amaçla, bizim cebimizden çıkan kamu parasıyla 30 milyar Euro’luk bir ilk tahsisat öngörmüştür. Plan ayrıca « askeri operasyonlar ve askeri tipte tehlikeli malların taşınması için gümrük işlemlerinin basitleştirilmesini » öngörmektedir.

US Army Europe, bir « Askeri Schengen Bölgesi » oluşturulması talebinde bulundu, ancak tek bir farkla, insanların değil ama tankların serbest dolaşımı için.

Zagreb buluşmasında, Defender Europe 20 tatbikatının « askeri hareket kabiliyeti önünde, AB’nin kaldırması gereken, her türlü engelin belirlenmesi » imkanı tanıyacağı söylendi.

AB’nin ulaşım ağı, « Avrupa bölgesine yayılacak » olan, Koronavirüs kurallarından muaf olan 30 000 ABD askeri tarafından test edilecektir. Bunun doğrulaması, US Army Europe’a bağlı ilk 200 ABD askerinin Bavyera’ya gelişine ilişkin görüntü kaydında mevcut: sadece birkaç yüz kilometre uzaklıktaki Lombardiya’da Koronavirüs’e karşı en ciddi kurallar uygulanırken, Koronavirüs’ün ilk Avrupa bulaşmasının kaydedildiği Bavyera’da, uçaktan inen ABD askerleri, Alman yetkililerle el sıkışıyor ve maske olmaksızın silah arkadaşlarını öpüyor. Kendiliğinden bir soru ortaya çıkıyor: acaba önceden Koronavirüs’e karşı aşılanmış olabilirler mi?

Bunun dışında, Avrupa’nın Koronavirüs tehdidi yüzünden krizde olduğu bir zamanda (Brüksel’deki NATO karargahında dahi bir vaka mevcut), resmi olarak « Avrupa’yı herhangi bir potansiyel tehditten korumak » (« Rus tehdidi »ne açıkça atıfta bulunarak) için olan « Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana ABD’nin Avrupa’daki en büyük konuşlandırılması »nın hedefinin ne olduğunu merak ediyoruz. Ve US Army Europe « Avrupa’daki birlik ve donanım hareketlerinin Temmuz ayına kadar süreceğini » bildirdiğine göre, 20 000 ABD askerinin tamamının anavatanlarına dönüp dönmeyeceklerini mi yoksa bir bölümünün silahlarıyla birlikte burada mı kalacağını merak ediyoruz. Savunucu, Avrupa’nın İstilacısı mı olacak?