Jeffrey D. Feltman este omul orchestra al «Primăverilor Arabe», și este, de asemenea, un mare prieten al lui Netanyahu. El a devenit Director al Afacerilor politice la Națiunile Unite de mai mult de un an. El a făcut să fie radactat un plan de capitulare totală și necondiționată a Siriei, de Volker Perthes, directorul lui Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), cel mai puternic think tank european. Acesta de asemenea, a preluat conducerea Africii de Nord și a Orientului Mijlociu a Serviciului de acțiune externă al Uniunii Europene. Înalta reprezentantă a Uniunii, Catherine Ashton, a devenit papagalul lui. Feltman îi încredințează pentru a doua oară, Arabiei Saudite, formarea unei armate de 50.000 de oameni în Iordania. În paralel, el începe o reorganizare a grupurilor jihadiste. În sfîrșit, pe instrucțiunile de la Casa-Albă, el organizează negocierile de la «Geneva 2». Benjamin Netanyahu își imaginează o alianță în trei: Franța va apăra interesele Israelului și ale Arabiei Saudite pe plan internațional, în schimbul unor contracte uriașe, de investiții și de mită. Scopul este de a sabota negocierile dintre SUA și Iran, pentru a menține monopolul direcției regionale Tel Aviv/Riyad.

