Saudi-Arabia får oljeprisen til å stupe til 31 dollar fatet

Prisen på råolje pr. fat stupte 20 % på de europeiske markedene, og 30 % på de asiatiske markedene etter det kvartalsvise OPEC-møtet i Wien. Prisen nådde sitt laveste nivå på elleve år.

Saudi-Arabia avslo forslag om forsiktige kutt i oljeproduksjonen som følge av den nåværende nedturen i den globale økonomien, den som er en følge av krisen på grunn av koronaviruset.

Saudi-Arabia har aggressivt tvunget prisene til å stupe.

Saudi-Arabia er det viktigste medlemmet i Organisasjonen for Petroleums-produserende land, der Russland bare er et assosiert medlem. Mens Kreml er for nedskjæringer i forsyningene, så har Rosneft en holdning som «alle får ordne opp for seg selv».

Et så drastisk prisfall truer direkte den finansielle balansen til mange oljeproduserende land. Dersom dette fortsetter i flere måneder, kan mange land oppleve at de ikke er i stand til å betale for seg.

Dette utgjør en direkte utfordring for Russlands oljestrategi, men enda mer for Trump-administrasjonen.

Det ser ut som om Saudi-Arabia truer med å ødelegge USAs skiferolje-industri som et svar på USAs mål om å destabilisere Saudi-Arabia.

Houstons Cera Week, verdens største oljekonferanse som skulle avholdes mandag er blitt avlyst.

Noen oljeselskaper er mer berørt enn andre, avhengig av hvilke kostnader de har. Hardest rammet er BP. Deres aksjeverdi har falt med 20 %.