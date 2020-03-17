Президенты Си Цзиньпин и Мигель Диаз-Канель в ноябре 2018 года. Куба построила в Юйлине лабораторию по производству медикаментов, успешно используемых против коронавируса Covid-19. Двум «коммунистическим диктаторам» удалось защитить своих сограждан лучше, чем это делают «либеральные демократы».

Всеобщее закрытие границ, а в ряде стран и университетов, предприятий и публичных служб, равно как и запрет на собрания, стало для стран Запада серьёзным испытанием. Пройдёт несколько месяцев, и Запад перестанет быть тем, чем он был до пандемии.

Пандемия коронавируса, прежде всего, изменяет наше понимание Свободы. Той свободы, которая была положена в основу создания Соединённых Штатов. Согласно их собственной концепции, у свободы не может быть ограничений. В остальном мире считается, что Свобода не может быть безграничной. Следовательно, нельзя быть свободным, не определив границ. Американский образ жизни оказывал существенное влияние на весь мир, но сегодня он под запретом из-за пандемии.

Больше нет полностью открытых стран

Согласно идеям философа Карла Поппера свобода в обществе измеряется его открытостью. Поэтому основной чертой современного общества должна быть свобода движения людей, товаров и капиталов. Такое мнение было превалирующим во время кризиса беженцев в 2015 г. Однако некоторые аналитики считали, что данная трактовка позволяет таким спекулянтам, как Джордж Сорос, эксплуатировать дешёвый труд рабочих в бедных странах. Кстати, Джордж Сорос выступает за стирание границ и, как следствие, государств и установление в будущем глобального наднационального правительства.

Пандемия дала нам понять, что правительства обязаны защищать своих граждан. И в мире после пандемии «НКО без границ» постепенно прекратят своё существование, а сторонники политического либерализма должны будут осознать, что без государства «человек человеку – волк», согласно формуле Томаса Хоббса. Международный уголовный суд, например, с точки зрения международного права окажется полным абсурдом.

Поворот президента Макрона на 180 градусов говорит о том, что логика берёт верх. Ещё недавно он клеймил «лепру национализма», которую связывал с «муками популизма», а сегодня он прославляет Нацию – единственную законную основу коллективной мобилизации.

Общий интерес

Без общего интереса, который в англо-саксонской культуре оспаривается после травмирующего опыта Оливера Кромвеля, защита от пандемии коронавируса невозможна.

В Соединённом Королевстве Премьер-министр Борис Джонсон старается авторитарно ввести принудительные меры санитарии, тогда как люди обычно допускали принуждения только при введении военного положения. В Соединённых Штатах президент Дональд Трамп не имеет права ограничивать свободу на всей территории – этот вопрос относится к компетенции только федеральных штатов. Поэтому он вынужден подстраиваться под существующие федеральные законы как, например, Закон Стаффорда о ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайной помощи.

Больше нет свободы предпринимательства

В экономическом плане, теперь нельзя будет следовать теории Адама Смита. Нельзя разрешать людям делать что угодно и разъезжать где угодно, закрыв все предприятия от ресторанов до футбольных стадионов. Пришло время ограничить священную свободу предпринимательства.

Пандемия говорит нам о том, что, исходя из общих интересов, можно поставить под сомнение любой вид человеческой деятельности.

Кризис управления

Сегодня все страны оказались под действием кризиса управления. Всем известно, что пандемия начала распространяться из Китая. Однако Китай успешно справился с болезнью, предприняв с самого начала жёсткие меры. Но мало кто знает, как китайцы победили коронавирус Covid-19.

Мировые СМИ обошли стороной благодарности президента Си Цзиньпина, высказанные им в адрес его кубинского коллеги Мигеля Диаза-Канеля 28 февраля этого года. Так же ничего не было сказано о роли интерферона Alfa 2B (IFNrec). Зато много говорится о применении фосфата хлорохина, используемого против малярии. Ничего не говорится и о разработке новых вакцин. Китай в конце апреля должен приступить к испытаниям на людях пяти видов вакцин, разработанных лабораторией Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток.

Подобная «забывчивость» объясняется крайним эгоизмом мировых СМИ. Хотя и считается, что мы живём в «планетарной деревне» (по выражению Маршалла Маклюэна), тем не менее, информация, которую мы получаем, касается только западного мира.

Этой забывчивости подвержены также западные лаборатории по разработке новых вакцин и медикаментов, которые ввернуты в беспощадную конкуренцию друг с другом. Всё происходит точно так, как это было в 80-х годах прошлого столетия. В то время так называемая «пневмония геев», названная впоследствии СПИД, вызвала среди гомосексуалов Нью-Йорка и Сан-Франциско массовые смерти. А когда болезнь появилась в Европе, Премьер-министр Лоран Фабиус притормозил использование американского теста с тем, чтобы дать институту Пастера время на разработку собственного метода тестирования и получить на него патент. Это денежное дело стоило жизни многим тысячам человек.

Геополитика после пандемии

За эпидемией истерии, сопровождающей эпидемию коронавируса, кроется политическая реальность. Когда кризис закончится, и люди воспрянут духом, мир, возможно, станет совсем другим. На прошлой неделе мы сообщили о планах, которые Пентагон вынашивал против Саудовской Аравии и Турции. Обе страны должны прекратить своё существование [1]. Последние, в ответ, разразились страшными угрозами: первая - ликвидировать добычу сланцевой нефти в США, а вторая - развязать войну с Россией, что очень рискованно. Высказанные угрозы настолько серьёзны, что они не должны остаться без ответа, и ответ этот нам не придётся ждать три месяца.