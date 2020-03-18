Voltaire İletişim Ağı

Hiçbir zaman karantinayla hastalık yenilmedi

yazan Thierry Meyssan

Covid-19 uzmanı değilsiniz, ama kimse değil zaten. Bilim insanları her şeyi bilmiyorlar, böyle olunca da araştırmalarına daha yeni başladılar. Somut veri yokluğunda, varsayımları sadece basit varsayımlar olarak saymalıyız. Tarih bize bugüne kadar hiçbir hastalığın karantina önlemleriyle alt edilemediğini öğretti. Bu önlemler ancak zaman kazandırabilir, hastalığı yenme imkanı tanımaz.

Voltaire İletişim Ağı | Şam (Suriye)
+
JPEG - 27.8 kb
Cumhurbaşkanı Macron, aldığı önlemleri bilim insanlarının önerileriyle haklı göstermektedir. Uzmanlarını değiştirmiş olsaydı, farklı öneriler almış olacaktı. Covid-19 bugün bilginin değil, araştırmanın konusudur.

Covid-19 salgını atalarımızdan kalan kaygıları uyandırmaktadır. Bazılarımız bir anda komşusunu, dostunu ve ailesini tehdit olarak algılamaktadır. Yakın zamanda şiddete tanık olma riskimiz yüksek.

Herhangi bir tehlike ile karşı karşıya kaldığımızda, öncelikle makul değil sağduyulu kalmalıyız. Bunlar iki farklı düşünce biçimidir. Eksik verilerden hareketle mantıklı düşünmemiz mümkün değildir.

Covid-19, dünya nüfusunun %1’ini öldürebilecek gibi görünen ancak şimdiye kadar ancak birkaç bin kişiyi öldürebilen bilinmeyen bir hastalıktır. Araştırmacılar bu hastalığı bilimsel olarak araştırmaya daha yeni başlıyor. Buna yüzdeki mukoza aracılığıyla yayılan bir virüsün neden olduğunu biliyoruz. Kimse hastalığın yayılmasının nasıl önleyeceğini bilmemekle birlikte, herkesin bu konuda bir önsezisi bulunmaktadır.

Bilim adamları, kendi kültürlerine bağlı olarak, ülkelerindeki yetkililere farklı önerilerde bulundular:

- Çinli yetkililer, her iki günde bir evlere yapılan tıbbi ziyaretle birlikte halkın evlere kapanması önlemini uyguladılar. Virüsü kapmış olduğundan şüphelenilen kişiler zorla hastaneye kaldırıldı. Bu ampirik yöntem, bu hastalığın gerilemesine yol açtı. Bu, herhangi bir şekilde etkili olduğu veya hastalığın kesin olarak ortadan kaldırıldığı anlamına gelmemektedir.

- Dünya Sağlık Örgütü, halkın tıbbi bir ev ziyaret olmaksızın evlere hapsedilmesi gerektiği görüşünü savunuyor. DSÖ, çocukların hastalığın sağlıklı taşıyıcıları haline geldiğini ve hastalığın akut olarak gelişebileceği büyükanne ve büyükbabalarına virüsü bulaştırdığı varsayımından hareket ediyor.

- İsveçli yetkililer bir üçüncü bir yöntemi deniyor. Sadece yaşlıların korunmaya muhtaç olduğunu ve hastalığın çocuklar tarafından yayıldığına dair bir kanıt olmadığını düşünüyor. Bu nedenle sadece yaşlıların evlere hapsedilmesi yöntemini uyguluyor ve okulları ya da işletmeleri kapatmıyorlar.

Aralarından birinin doğru olduğunu varsayarsak, bu üç yaklaşımdan hangisi doğrudur? Bu üç yöntem uzun vadede test edilmedikçe bunu bilmemize olanak yoktur.

Oysa tarihte hiçbir zaman bir salgının karantina aracılığıyla yenilmediğini, sadece temizlik önlemleriyle aşıldığını unutmamalıyız. Karantinalar, hastalığın zaten mevcut olduğu insan topluluklarını korumaz, sadece biraz zaman kazanmamızı sağlayabilirler.

Siyasi liderlerimizi kendilerine en köktenci görünen önlemleri, yani komşuları tarafından halihazırda alınmış olanlara kıyasla en çarpıcı önlemleri almaya iten kaygıya karşı dikkatli olmalıyız. Bu önlemlerin açık attırma yöntemiyle artması bize hastalıklarla mücadele etme araçlarını değil, liderlerimizin telaş düzeyini öğretir.

Ayrıca, her zaman olduğu gibi, bazı siyasi liderler krizi kişisel gündemlerine göre araçsallaştırmaktadırlar.

Yirmi beş yıldır, gelişmiş dünya birkaç toplu çılgınlık olayına tanık olmuştur. Deli inek krizi sırasında, devasa ateşler üzerinde sığırları kurban ettik; 2000 yılına girdiğimiz günlerde uçakların göklerden başımıza düşeceğine inandık; 11 Eylül saldırıları karşısında barbarların Batı uygarlığını yok edeceğine inandık; vs, vs. Bütün bunlar gerçekten sonra saçma görünmektedir. Eski gazeteleri okuyun ve halkın, atalarımızın değil, bundan birkaç yıl önce bizzat kendimizin avanaklığını göreceksiniz.

Batı gittikçe daha az sağduyulu ve gittikçe daha çok dogmatik davranmaktadır. Varsayılan ilahi iradenin yerine sözde bir bilimsel bilgiyi koyduğumuz bir tür dinsel bir düşünce biçimine farkında olmadan bağlandık.

Bilim bize Covid-19 hakkında fazla bir şey ve yayılmasını nasıl önleyeceği hakkında ise hiçbir şey söylemiyor. Biz halen sadece varsayımların hüküm sürdüğü bir saatteyiz.

Çeviri
Osman Soysal

Thierry Meyssan

Thierry Meyssan Siyasi danışman, Voltaire İletişim Ağı’nın kurucu başkanı. Türkçede son eseri: Gözlerimizin önünde. 11 Eylül’den Donald Trump’a (2017).

 
Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Hiçbir zaman karantinayla hastalık yenilmedi ”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 18 Mart 2020, www.voltairenet.org/article209496.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Salgın sonrası dünya
Salgın sonrası dünya
yazan Thierry Meyssan
Suriye'den sonra hangi hedef?
Jeopolitik
Suriye’den sonra hangi hedef?
yazan Thierry Meyssan
Batı propagandası Türkiye'ye karşı
Virüs nedeniyle kapanan Avrupa'da AB, ABD Ordusuna kapılarını açıyor
Virüs nedeniyle kapanan Avrupa’da AB, ABD Ordusuna kapılarını açıyor
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Rusya'nın A2/AD uçuşa yasak bölgesinin arkasında yatan gerçekler
Rusya’nın A2/AD uçuşa yasak bölgesinin arkasında yatan gerçekler
yazan Valentin Vasilescu, Voltaire İletişim Ağı
 
30 000 asker maskesiz olarak Avrupa'ya geliyor
30 000 asker maskesiz olarak Avrupa’ya geliyor
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Türkiye, Rusya'ya karşı savaşıyor
Türkiye, Rusya’ya karşı savaşıyor
Voltaire İletişim Ağı
 
Washington'un yalnız bıraktığı Paris, Şam'a karşı Tel-Aviv'den destek alıyor
“Gözlerimizin Önünde” (15/25)
Washington’un yalnız bıraktığı Paris, Şam’a karşı Tel-Aviv’den destek alıyor
yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı
 