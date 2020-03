Der Präsident des französischen wissenschaftlichen Ausschusses für Coronavirus, Professor Jean-François Delfraissy, gab in einem Interview mit der katholischen Tageszeitung La Croix zu, dass "Abkapslung (confinement) nicht die richtige Strategie sei, dass es die am wenigsten schlechte der Strategien sei, die Mitte März 2020 in Frankreich möglich waren" [1].

Die chinesische Zentralregierung hat nie die Haus-Abkapselung von Bevölkerungen in den infizierten Gebieten (ganz Ost China) durchgeführt, sondern nur in der Provinz Hubei. Diese Maßnahme war nicht dazu bestimmt, die Krankheit zu bekämpfen, sondern politisch eine Region wieder in den Griff zu bekommen, in der die lokale Regierung die Epidemie, die zusätzliche Todesfälle verursachte, bestritten hatte, was von der Bevölkerung als Rückzug des "Mandats vom Himmel" interpretiert wurde [2].

Professor Delfraissy plädiert nun für "massive Tests am Ende der Abkapselung". "Heute haben wir die Kapazität, die Tests von 5000 auf 8000 pro Tag zu erhöhen, aber nicht mehr, sagte er. Um diese Tests durchzuführen, muss man eine Reihe von Produkten haben, von denen einige aus China und den Vereinigten Staaten kommen. Diese Produkte kommen jedoch nicht mehr in ausreichender Anzahl an.“

Diese Zahlen werden von Laboranten bestritten und erklären nicht, warum die französische Regierung seit dem 22. März noch immer keinen Kontakt mit ausländischen Herstellern aufgenommen hat. Vor allem erklärt er nicht, warum "massive Tests am Ende der Abkapselung" (die Professor Delfraissy zu verlängern beabsichtigt) benötigt würden und nicht "um aus der Abkapselung herauszukommen".