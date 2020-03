Den kinesiske statsministeren Li Keqiang, kom den 27.januar 2020 for for å lede operasjonene i Wuhan og gjenopprette "det himmelske mandatet".

Epidemien brøt ut i Kina

Den 17. november 2019 ble det første tilfellet av en person infisert med Covid-19 diagnostisert i Hubei-provinsen. I utgangspunktet prøvde legene å kommunisere om alvoret i sykdommen, men støtte sammen med de regionale autoritetene.

Det var bare da antallet tilfeller økte, og befolkningen så alvoret i sykdommen at sentralregjeringen grep inn.

Denne epidemien er ikke statistisk betydningsfull. Den dreper svært få mennesker, selv om de som dør opplever forferdelige pustevansker.

Fra gamle tider så er det himmelen som har gitt keiseren mandat til å styre sine undersåtter i kinesisk kultur [1].

Når himmelen trekker sitt mandat tilbake, så vil en katastrofe ramme landet - epidemier, jordskjelv og liknende. Selv om vi nå lever i moderne tider, så følte president Xi seg truet av vanstyret til Hubeis regionale regjering.

Statens råd tok derfor saken i egne hender. De tvang befolkningen i Hubeis hovedstad Wuhan til å bli innestengt i sine hjem.

I løpet av dager bygde de sykehus, sendte team til hvert hus for å måle temperaturen på hver eneste innbygger, tok alle smittede personer til sykehus for testing og behandlet de infiserte med klorokinfosfat, og sendte andre hjem. De behandlet de kritisk syke med rekombinant interferon Alfa 28 (IFNrec).

Disse enorme aksjonene var egentlig ikke nødvendige for offentlig helse, annet enn for å bevise at kommunistpartiet fremdeles innehar sitt himmelske mandat.

Under en pressekonferanse om Covid-19, fremstod den iranske helseministeren, Iraj Harirchi som smittet.

Det sprer seg til Iran

Epidemien spredte seg fra Kina til Iran midt i februar 2020. Disse to landene har vært knyttet nært sammen fra gamle tider. De deler mange felles kultur-elementer.

Men den iranske befolkningen er den mest lungesvake i verden. Nesten alle menn over seksti lider av etter-effekten fra USAs kamp-gasser som ble brukt av den irakiske hæren under Den Første Gulf-krigen (190 - 88), slik tyskerne og franskmennene gjorde etter første verdenskrig.

Enhver som reiser i Iran blir slått av antallet med alvorlige lungeplager. Når forurensningen i Teheran øker mer enn de klarer, så blir skoler og regjeringskontorer lukket, og halvparten av familiene blir flyttet ut på landet sammen med besteforeldrene.

Dette har skjedd flere ganger i året i trettifem år, og er normalt.

Regjeringen og parlamentet i Iran er nesten ekslusivt sammensatt av veteraner fra Irak-Iran-krigen, det vil si folk som er ekstremt sårbare overfor Covid-19. Så når disse gruppene ble infisert, blir det mange som utvikler sykdommen.

Tar vi med i betraktningen USA-sanksjonene, så er det ingen vestlige banker som dekker innkjøp av medisiner. Iran fant seg ute av stand til å behandle de smittede og ta vare på de syke helt til UAE brøt importforbudet og sendte to fly med medisinsk utstyr.

Personer som ikke ville blitt syke i andre land døde av det første hosteanfallet på grunn av skadene i lungene.

Som vanlig stengte regjeringen skolene. I tillegg avlyste de flere kulturelle og sportsbegivenheter. Men de forbød ikke pilegrimsreiser.

I noen områder er det stengte hoteller for å hindre at syke mennesker flytter på seg når de ikke lenger finner sykehus i nærheten av hjemmene sine.

Karantene i Japan

Det 4. februar 2020 ble en passasjer på USAs cruise-skip Diamond Princess diagnotisert syk av Covid-19, og 10 andre passasjerer var smittet. Den japanske helseministeren Katsunobu Kato innførte så to ukers karantene for skipet i på havnen i Yokohama for å hindre at smitten spredte seg til hans land.

Til slutt ble det registrert 7 døde av totalt 3711personer om bord. Det store flertallet av passasjerene var over 70 år.

Diamond Princess er et israelsk-amerikansk skip, eiet av Micky Arison, bror til Shari Arison, den rikeste kvinnen i Israel. Arisonfamilien har snudd dette til en public relation-hendelse.

Trump-administrasjonen og flere andre land hentet sine innbyggere ut med fly til karantene i hjemlandet.

Den internasjonale pressen bruke kjempe-overskrifter på denne historien. De refererte til spanskesyken i 1918 - 1919, og hevdet at epidemien kunne spre seg over hele verden og potensielt true den menneskelige rase med utryddelse [2].

Denne apokalyptiske hypotesen var ikke basert på noen fakta, men likevel ble de som ord fra Bibelen.

Vi husker fra 1898 da William Hearst og Joseph Pulitzer publiserte falske nyheter for å øke salget av de daglige avisene. Den falske informasjonen ble brukt til med vilje å provosere fram en krig mellom USA og den spanske kolonien på Cuba.

Dette ble begynnelsen på «yellow journalism»( å publisere hva som helst for å tjene penger). Det er det vi i dag kaller «fake news».

Denne gangen vet vi ikke om aviseierne med vilje sprer panikk om Covid-19. Men de bruker denne vulgære epidemien til å få det til å se ut som «verdens ende».

Tross denne ene forvrengningen etter den andre , så har regjeringene begynt å bli involvert.

Naturligvis er det ikke lenger et spørsmål om å selge stoff og annonser for å skremme folk, men for å kunne dominere befolkningen ved å utnytte deres frykt.

Når det gjelder WHO-direktøren, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, har Kina og Sør-Korea satt et eksempel gjennom allmenne screening tester. Det er en måte å si at de franske og italienske metodene er medisinsk nonsens.

WHO intervenerer

Verdens Helseorganisasjon (WHO) som har overvåket hele denne operasjonen og merket seg at den spredte seg utenfor Kina.

Den 11. og 12. februar organiserte de et globalt forum for forskning og innovasjon i Geneve. Ved dette forumet etterlyste WHO-direktøren Tedros Adhanom Ghebreyesus på en forsiktig måte globalt samarbeid [3].

I alle sine meldinger har WHO understreket: det lave menneskelige anslaget av epidemien; det nytteløse i å stenge grenser; hvor ineffektivt det var å bruke hansker og ansiktsmasker (det er bare en avstand på mindre enn en meter som har noe å si at folk blir smittet, men ikke hos friske folk).

I stedet etterlyste de økt nivå på hygienen, inkludert håndvask, desinfisere vann og øke ventilasjonen på små rom. Til slutt å bruke papir-lommetørkler , eller om man mangler det, å nyse eller hoste i albuen.

Men WHO er ikke en medisinsk organisasjon, det er et FN-kontor som skal ta seg av helse-saker. Deres ansatte, selv om de er leger, er framfor alt politikere.

De kan derfor ikke fordømme hvordan dette ble misbrukt i visse land. Dessuten har de siden kontroversene med H1N1-epidemien offentlig måtte rettferdiggjøre alle sine anbefalinger.

I 2009 ble de beskyldt for å ha latt seg påvirke av interessene til de store farmasi-selskapene, og så i full fart sendt ut alarm på en måte som var ute av proposjoner [4].

Denne gangen brukte de ordet «pandemi» bare som en siste utvei, fire måneder senere, nemlig 12. mars.

Ved det fransk-italienske toppmøtet i Napoli den 27. februar, kunngjorde de franske og italienske presidentene, Guiseppe Ciónte og Emmanuel Macron, at de ville reagere sammen mot pandemien.

Og hva holder de på med i Italia og Frankrike?

Moderne propaganda burde ikke vært begrenset til publikasjon av Fake news slik Storbritannia gjorde da de overbeviste sin befolkning til å bli med i første verdenskrig. Men propagandaen kan også bli brukt på samme måte som da Tyskland overbeviste sin befolkning til å gå med i andre verdenskrig.

Oppskriften er alltid den samme: å bruke psykologisk press for å overtale sine undersåtter til frivillig å gå med på tiltak de vet er ubrukbare, men som kun er løgner [5].

For eksempel i 2001, da det var allmenn kunnskap at de som ble beskyldt for kidnappingen av flyene den 11.september ikke sto på flyenes passasjerlister.

Ja, med sjokk må vi akseptere, uten å spørre, de tåpelige beskyldningene som kom fra FBI-direktøren Robert Muller om «de 19 kidnapperne».

Eller, det som er velkjent, president Husseins Irak hadde bare gamle Sovjetproduserte Scud-raketter med en rekkevidde på opp til 700 kilometer. Men mange amerikanere skalket vinduer og dører i husene sine for å beskytte seg mot dødelige gasser som den onde diktatoren ville angripe Amerika med.

Denne gangen, med Covid-19, er det frivillig innesperring i hjemmene som tvinger personer til å overbevise seg selv om at trusselen er virkelig.

La oss så huske at aldri i historien har karantene av en frisk befolkning blitt brukt for å bekjempe en sykdom.

Og framfor alt, la oss huske at denne epidemien ikke vil få noen betydelige konsekvenser på dødstallene.

I Italia var det første skrittet å isolere de smittede regionene etter prinsippet om karantene, og så isolere alle borgere fra hverandre. Men det er en annen logikk.

Ifølge den italienske presidenten, Guiseppe Conti, og den franske presidenten Emmanuel Macron, så er hensikten med å stenge hele befolkningen inne i hjemmene sine ikke å overvinne epidemien, men å spre den utover i tid, slik at alle de som blir syke ikke kommer til sykehusene samtidig. Med andre ord ikke å følge medisinske råd, men kun av administrative hensyn.

Det vil ikke redusere antall smittede, men utsette det hele over tid.

For å overbevise italienerne og franskmennene om at deres avgjørelser var riktige, hentet presidentene Conte og Macron støtte fra komiteer med vitenskapelige eksperter.

Mens disse komiteene ikke hadde noen innvendinger mot at folk skulle bli hjemme, så hadde de heller ingen innvendinger mot at folk fortsatte med sine daglige gjøremål.

Men så gjorde sjefene Conte og Macron det påbudt å ha med en offisiell tillatelse til å gå ut en tur. Dette dokumentet, med brevhode fra de respektive innenriksministeriene, ble delt ut som en ære, og var ikke gjenstand for noe slag sjekk eller sanksjoner.

Panikken hos de to regjeringene overfor befolkningen fikk dem til å distribuere unødvendige instruksjoner som slett ikke kom fra de sykes leger. De oppmuntret folk til å bruke hansker og ansiktsmasker ved alle anledninger og holde en avstand på minst én meter fra andre mennesker.

Den franske «daglige oppsummeringen» i Le Monde, Facebook i Frankrike og det franske helseministeriet sensurerte vekk en video fra professor Didier Raoult, en av verdens mest anerkjente infeksjons-eksperter, fordi da han annonserte at det eksisterte en utprøvd medisin mot Covid-19 i Kina. så kastet han lyset på mangel på medisinsk grunnlag for de tiltakene president Macron hadde kommet med.

Det er for tidlig å si hva regjeringene til Conte og Macron egentlig vil oppnå. Det eneste som er sikkert at det iallfall ikke er et spørsmål om å bekjempe Covid-19.