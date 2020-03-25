Президент США Дональд Трамп и фактический президент Объединённых Арабских Эмиратов принц Мохаммед бен Заид. Оба бизнесмена начинают перестраивать Ближний Восток.

Президент Дональд Трамп продолжает выводить войска из «Большого Ближнего Востока». Для этого он постепенно перемещает их в другие места, подписывает соглашения с теми, против кого они были развёрнуты (например, с талибами) и ведёт переговоры об освобождении пленных. Одновременно Пентагон призывает Соединённое Королевство возглавить операции нового Ближневосточно-атлантического альянса и взять под свой контроль «войну без конца» на Ближнем Востоке. Сирия при этом рассматривается как зона российского влияния, а стратегия Рамсфельда-Цебровски продолжается делением Йемена на два государства и подготовкой расчленения Саудовской Аравии.

Возвращение захваченных в плен агентов ЦРУ

В течение двух дней 18 и 19 марта 2020 года задержанный в Иране гражданин США Майкл Уайт переводится из тюрьмы в посольство Швейцарии в Тегеране, американский гражданин Амер Фахури, задержанный в Ливане, вывозится американскими войсками, а Президент Трамп публично просит помощи у Сирии в поиске третьего гражданина США, Остина Тиса.

Эти операции осуществляются под контролем скупого на слова советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена, имеющего солидный опыт в освобождении пленных.

Майкл Уайт прослужил 13 лет в ВМФ США. В Иран он приехал за своей невестой. В 2018 г. он был арестован и приговорён к 13 годам тюремного заключения за шпионаж. Другие граждане США, отбывающие наказания в Иране, в том числе Морад Тахбаз, Роберт Левинсон, Сиамак и Бакер Намази, похоже, не вызывают подобного интереса у Вашингтона. Майкл Уайт был передан послу Швейцарии Маркусу Лейтнеру по «состоянию здоровья». Однако он не выпущен на свободу.

Амер Факури известен как сотрудник оккупационных войск Израиля в Ливане. Он был членом Армии Южного Ливана, зловещим директором тюрьмы Киам, известной пытками заключённых. Он бежал из Ливана во время израильского отступления и по неизвестной причине в сентябре 2019 г. вернулся обратно. Однако его быстро распознали и арестовали. Освобождён он был за давностью преступлений, что юридически несостоятельно, но выезд за пределы территории ему запретили. Тогда он укрылся в посольстве США в Авкаре, где находился под защитой посла Дороти Ши и откуда силами спецопераций США он был переправлен на Кипр.

Остин Тис, в прошлом капитан ВМФ США, теперь независимый журналист. Он нелегально проник на территорию Сирии с помощью турецких спецслужб, а в 2012 г. в Деръа (пригород Дамаска) пропал без вести. Постоянный представитель от Чехии Ева Филипи, представляющая интересы США в Сирии, подтвердила, что он был захвачен в плен не джихадистами, а сирийскими властями. Но Дамаск это отвергает.

Эти три гражданина США весьма вероятно являются сотрудниками либо агентами ЦРУ.

Объединённые Арабские Эмираты в нарушение американского эмбарго поставили в Иран медикаменты.

Ливанские фракции обвиняют друг друга в уступках под давлением США. Хезболла уверяет, что не предала Сопротивление и не вела с Вашингтоном тайные переговоры, хотя председатель военного трибунала (сторонник Хезболлы) уволен с должности.

Впервые за два десятилетия американский президент публично обращается за помощью к Сирийской Арабской Республике.

Министр обороны США Марк Эспер принимает своего британского коллегу Бен Уоллеса в Пентагоне. Между двумя странами установлены «специальные отношения». «Пять глаз» будут усилены. Соединённое Королевство возьмёт на себя управление операциями НАТО на Ближнем Востоке.

Передача командования вооружёнными операциями Соединённому Королевству

5 марта министр обороны США Марк Эспер принял в Пентагоне своего британского коллегу Бен Уоллеса. Оба они будут осуществлять командование силами НАТО и Ближнего Востока [1].

Бен Уоллес выступил в Атлантическом совете с речью, в которой он подтвердил прочность альянса Соединённых Штатов и Соединённого Королевства. Он также поддержал необходимость судить «диктатора Башара аль-Ассада», посетовав, что это невозможно осуществить, так как его поддерживает «русский медведь». То есть Сирия остаётся врагом, но её оставят в покое. Война будет перенесена в другое место [2].

Британский министр обороны Бен Уоллес и его турецкий коллега Хулуси Акар 12 марта 2020 г. инспектируют турецкие «наблюдательные посты», служащие для джихадистов в Идлибе базой прикрытия. Лондон заверяет Анкару, что Пентагон намерен расчленить не Турцию, а Саудовскую Аравию.

12 и 13 марта Бен Уоллес посещает Турцию и территорию Сирии, оккупированную джихадистами. Он инспектирует турецкие «наблюдательные посты» в Идлибе и предоставляет 89 миллионов фунтов стерлингов в виде гуманитарной помощи семьям джихадистов. Последние после этого начали обстреливать турецкие войска, хотя те обеспечивают их защиту. При этом несколько турецких военных погибли.

Конец Йемена и начало конца Саудовской Аравии

Продолжая политику вывода войск и передачи этой функции наёмникам, Соединённые штаты начинают переориентировать воющие стороны в Йемене. Первоначально Пентагон намеревался разделить эту страну на две части по линии раздела, существовавшей до 1990 г. Он подтолкнул Саудовскую Аравию и Израиль вторгнуться в эту страну, чтобы завладеть нефтяными месторождениями пустыни Руб-Эль-Хали [3]. Операция проводилась с участием израильской авиации, колумбийских наёмников под саудовским флагом и войск Эмиратов. Командование осуществлялось трёхсторонним штабом (Аравия, США и Израиль), базировавшимся в Сомалиленде.

В итоге, Пентагону, используя племенные распри, удалось усложнить ситуацию и разделить страну на две части, а также сформировать коалицию, включающую Саудовскую Аравию и Эмираты, также враждебные друг другу. Пентагону удалось, не прибегая к военным действиям, закончить разделение Йемена на два государства и приступить к разделу бывшего союзника - Саудовской Аравии на пять частей. «Пакт Куинси» обязывает защищать короля Саудовской Аравии, но не его страну, и не его наследника [4].

Фактический суверен Абу Даби и фактический президент Объединённых Арабских Эмиратов Мохамед бен Заид был наставником саудовского наследного принца Мохамеда бен Салмана. Но ученик вздумал возвыситься над учителем. А в итоге, скромный МБЗ одолевает тщеславного МБС.

На этой неделе Пентагон направил военный корабль в Аденский залив. Он доставил английских солдат на остров Сокотра, где совместно с Объединёнными Арабскими Эмиратами формируется постоянная военная база и где будут размещены ракетные системы Patriot. Одновременно хути, проживающие на севере страны и поддерживаемые Ираном, осуществили победоносные атаки на саудовские военные базы и захватили в плен 700 саудовских солдат, в то время, как племена, поддерживаемые Эмиратами, атаковали в Адене племена, поддерживаемые Саудовской Аравией. Правительство Абдрабо Мансура Хади, официально признанное ООН, но находящееся в изгнании в Рияде, потеряло контроль над Аденом.

Наследного саудовского принца Мохамеда бен Салмана после того, как он замучил пытками своего блестящего друга детства, поубивал своих соперников, казнил главу шиитской оппозиции, заточил в тюрьмы и обобрал своих братьев и дядей и расчленил в Стамбуле слишком болтливого Брата-мусульманина, больше никто не поддерживает.

Министерства обороны США, Соединённого королевства и Арабских Эмиратов ничего об этих баталиях не сообщают. Это делают только хути. А мировые СМИ в отсутствие официальных сообщений ничего не видят и ничего не слышат.

Южный Йемен – это бывшая британская колония, а Объединённые Арабские Эмираты раньше были частью Индийской империи. А теперь Соединённое Королевство под американским зонтиком возрождает своё влияние в Заливе и Красном море.

Оппозиции в составе Саудовской Аравии и оси Сопротивления более не существует – нет боевиков. Теперь после Ирана (1953-78 г.г.), Ирака (1979-90 г.г.) и Саудовской Аравии (1991-2019 г.г.) жандармами в регионе становятся под защитой НАТО Объединённые Арабские Эмираты.

Указанное развитие ситуации полностью соответствует нашему анализу. После неудачи в Сирии США продолжают реализацию плана 2001 г. и готовятся дестабилизировать Саудовскую Аравию. Президент Трамп согласился на это при единственном условии, что американские войска не будут принимать в этом непосредственное участие, а вместо них действовать будут Эмираты.

Самоубийство Европейского союза

А Европейский союз тем временем борется с эпидемией коронавируса. Но вместо борьбы с болезнью (общее тестирование, лечение заразившихся лиц хлорохином и больных в критическом состоянии с помощью аппаратов искусственной вентиляции лёгких и интерферона Alfa 2B рекомбинантный), он предпринимает меры по предупреждению перенасыщения больниц (здоровым людям рекомендуется оставаться дома) [5]. Экономика остановлена и Европейский центральный банк объявил о рецессии в 5%, если ситуация продлится две недели, хотя вероятнее всего она продлится все шесть.

Когда пик эпидемии будет пройден, ЕС перестанет быть великой экономической державой, и мир будет организован по-другому, без него.