Covid-19’un kökeni konusunda propaganda

Rusya bir ABD komplosunu açıklamaya çalışırken CİA, « yeniden bilgilendirme » olarak tanımladığı ve Covid-19’un Çin kaynaklı olduğuna ilişkin bir kampanya yürütmektedir.

Bu nedenle, Reuters Ajansına göre, Avrupa Dış Eylem Servisi (European External Action Service) Rusya’yı Birlik içerisinde panik yaratmak üzere 80 taraflı haber (Fake News) yayınlamakla suçlayan dokuz sayfalık bir belge hazırladı [1].

Avrupa Dış Eylem Servisi’nin Dezenformasyon Görev Gücü’ne göre, bu kampanya özellikle bir yandan Avustralyalı akademisyen Binoy Kampmark’ın bir makalesinin Oriental Review’de ve diğer yandan Alexander Dugin’in bir analizinin Geopolitica’da yayınlanmasına dayanmaktadır. Oysa bu iki yazarı en basit şekliyle dahi olsa hakikati çarpıtmakla suçlamamıza imkan verecek hiçbir şey yoktur.

Covid-19’un kökeni sorunu 12 Mart’ta Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian’ın (fotoğrafta) bir tweet’i ile gündeme geldi. CDC (Centers for Disease Control and Prevention) Müdürü Robert R. Redfield’in Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komitesi (House Oversight and Reform Committee) tarafından dinlenilmesine tepki gösteriyordu. Sorular karşısında afallayan Redfield, mevsimsel gripten öldüğüne inanan Amerikalı kadavralarında Covid-19’a rastlanıldığını ağzından kaçırmıştı. Zhao Lijian, bunun üzerine virüsün ilk olarak ABD’de ortaya çıkıp çıkmadığını merak etti. Daha fazla şeffaflık çağrısında bulunmuş, ama çağrılarına asla cevap alamadı.

23 Mart’ta Çin Halk Cumhuriyeti’nin Paris Büyükelçiliği (Rusya Federasyonu’nunki değil) twitter üzerinden ABD yetkililerine üç soru yöneltti:

« İlk soru, geçtiğimi Eylül ayında baş gösteren gripten kaynaklanan 20.000 ölüm arasında kaç COVID-19 vakası bulunmaktaydı? Amerika Birleşik Devletleri, yeni koronavirüs pnömonisini griple saklamaya çalışmadı mı?

İkinci soru, geçen Temmuz ayında ABD’nin en büyük biyokimyasal silah araştırma merkezi olan Maryland’daki Fort Detrick üssünün sürpriz bir şekilde kapatılmasıyla ilgilidir [2]. Merkezin kapatılmasından sonra, ABD’de bir dizi pnömoni veya benzeri vaka ortaya çıkmıştır.

Üçüncü soru: Çok sayıda üst düzey Amerikalı yetkili Amerikan kamuoyuna ABD’de COVID-19 salgınının kontrol edilebilir olduğunu taahhüt ederken, bir yandan borsa fiyatları düşmeden önce neden hisse senetlerini ellerinden çıkardılar? »