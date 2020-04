وفقاً لأفضل أخصائيي البنتاغون، وليام أركين، في مجلة نيوزويك [ 5 ]، هناك الآن سبع خطط منفصلة: - إنقاذ وإخلاء شاغلي السلطة التنفيذية Rescue & Evacuation of the Occupants of the Executive (RESEM) لحماية الرئيس ونائب الرئيس وعائلاتهم. - خطة الإخلاء الطارئة المشتركة Joint Emergency Evacuation Plan (JEEP) تهدف إلى حماية وزير الدفاع والقادة العسكريين الرئيسيين. - خطة أطلس Atlas Plan ، لحماية أعضاء الكونغرس والمحكمة العليا. - المثمن Octagon ، التي لا نعرف عنها شيئاً. - Freejack، غير معروفة أيضاً. - زودياك Zodiac، لاتزال مجهولة. لحظ Granite Shadow نشر وحدات خاصة في واشنطن ونص على شروط استخدام القوة ، واخضاع الأماكن للسلطة العسكرية. [ 6 ]

ترجمة

سعيد هلال الشريفي



