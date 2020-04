Rescue & Evacuation of the Occupants of the Executive Mansion (RESEM) για την προστασία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των οικογενειών τους. Joint Emergency Evacuation Plan (JEEP) με στόχο την προστασία του υπουργού Άμυνας και των κυριότερων στρατιωτικών ηγετών. Atlas Plan για την προστασία των μελών του Κογκρέσου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Octagon , για το οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα. Freejack , επίσης άγνωστο. Zodiac , πάντα άγνωστο. Granite Shadow που προβλέπει την ανάπτυξη ειδικών μονάδων στην Ουάσινγκτον και ορίζει τις συνθήκες χρήσης της βίας και τη μεταβίβαση τόπων υπό στρατιωτική εξουσία [ 6 ].

Μετάφραση

Κριστιάν Άκκυριά



Πηγή

Ινφογνώμων Πολιτικά (Ελλάδα)



