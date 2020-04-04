شبكة فولتير

حزب الله ضد كوفيد-19

شبكة فولتير
+

فرضت حكومة حسن دياب في لبنان حظر تجول وإجراءات صحية صارمة لمكافحة الوباء، في حين أن المرافق الصحية في البلاد ترتكز بشكل كامل تقريباً على القطاع الخاص. واتهمت الأحزاب اللبنانية الطائفية المؤيدة للولايات المتحدة حزب الله باحضار Covid-19 من إيران إلى البلاد.

وفي السياق نفسه، تولى حزب الله بشكل تلقائي مسؤولية الصحة العامة في جنوب البلاد، ذو الأغلبية الشيعية. لدى حزب الله مستشفيان خاصين به، يعتبران الأفضل في الشرق الأوسط. وأعلن عن حشد 1500 طبيب و 3000 ممرض وعامل إسعافات أولية بالإضافة إلى 5000 مرفق صحي وخدمات يعقمون المدن، ويقومون بجولات لإعلام السكان.

إن كفاءة حزب الله في مسائل الصحة العامة مكنته أن يحظى بانتظام بحقيبة وزارة الصحة اللبنانية، التي يتولاها حاليا البروفسور حمد حسن.

ذكَر حزب الله في إحدى بلاغاته العامة أنه دافع عن البلاد ضد المعتدي الإسرائيلي نيابة عن الدولة، وأنه يدافع عن اللبنانيين اليوم ضد الوباء، نيابة عن الدولة.

من جانبها، الولايات المتحدة، التي تتهم حزب الله بأنه منظمة إرهابية، تدعم العدوان الإسرائيلي، ولا تقدم أي إمكانيات للحكومة اللبنانية في مواجهة الوباء.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر: “حزب الله ضد كوفيد-19” , ترجمة سعيد هلال الشريفي , شبكة فولتير , 4 نيسان (أبريل) 2020, www.voltairenet.org/article209618.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

انقلابيون في ظل فيروس الكورونا
الحرب الأولى "لناتو الشرق الأوسط " تطيح بالنظام الإقليمي
مابعد الوباء
مابعد الوباء
بقلم تييري ميسان