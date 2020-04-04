Hizbullah Covid-19’a karşı

Lübnan’da, Hassan Diab hükümeti salgınla mücadele için sokağa çıkma yasağı ve sert sağlık önlemleri uygularken, ülkenin sağlık tesisleri neredeyse sadece özel sektöre dayanmaktadır. Lübnan’daki ABD yanlısı inanca dayalı partileri, Hizbullah’ı Covid-19’u İran’dan ülkeye ithal etmekle suçladılar.

Bu bağlamda Hizbullah, halkın çoğunluğunun Şii olduğu ülkenin güneyinde, kendi girişimiyle kamu sağlığını üstlendi. Allah’ın Partisi, Orta Doğu’nun en iyisi olarak kabul edilen kendi hastanelerine sahiptir. Hizbullah, 1500 doktor, 3000 hemşire ve ilk yardım görevlisinin yanı sıra 5000 sağlık ve hizmet görevlisini seferber ettiğini duyurdu. Şehirleri dezenfekte etmekte ve gezici araçlarla halkı bilgilendirmektedir.

Hizbullah’ın halk sağlığı konularındaki yetkinliği, Lübnan Sağlık Bakanlığı görevini düzenli bir şekilde üstlenmesini sağlamaktadır. Bugün bu görevi Profesör Hamad Hassan yürütmektedir.

Hizbullah, yürüttüğü iletişimde ülkeyi devletin yerine İsrail saldırganına karşı savunduğunu ve bugün de aynı şekilde Lübnanlıları devletin yerine salgına karşı koruduğunu hatırlatmaktadır.

Kendi adına, Allah’ın Partisi’ni terör örgütü olmakla suçlayan ABD, İsrail saldırganlığını desteklemekte ve salgın karşısında hükümete hiçbir imkan sunmamaktadır.