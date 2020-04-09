Voltaire İletişim Ağı

Washington OPEC’e karşı bir yasa çıkarabilir

Voltaire İletişim Ağı
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ABD Kongresinin, dünya petrol piyasasının denetimini yeniden ele geçirmek için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) karşı kartel karşıtı bir yasa çıkarabileceği belirtiliyor.

Birkaç yıldır Amerikan petrol şirketleri sektörde serbest rekabetin uygulanması kampanya yürütmektedirler. Birkaç kez bu ilkeyi devletlere yayan, NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartel Act) adlı bir yasa tasarısı sundular.

Küresel piyasada varil fiyatı 30 doların altına düştükten sonra, ABD’li üreticiler derneği Başkan Trump’a bu konuya Time to Get Tough: Making America #1 Again adlı kitabında değindiğini anımsattı.

Son haftalarda Washington Yemen’de Suudi Arabistan’a bozgun yaşatmayı başarsa da, Aramco’nun kontrolünü ele geçirmedi. Eş zamanlı olarak Pentagon salgın döneminde Venezüella devlet başkanının kaçırılmasına karşı çıktı.

Başkan Trump’ın genel politikası, ABD’nin dünyanın en büyük petrol üreticisi olmasını varsayar, oysa düşen fiyatlar, kaya petrolü endüstrisinin tamamını iflasa sürüklemektedir [1].

Çeviri
Osman Soysal

[1] « Trump devrinde petrolün jeopolitiği » , yazan Thierry Meyssan , Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 9 Nisan 2019.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak: “Washington OPEC’e karşı bir yasa çıkarabilir” , Tercüme Osman Soysal , Voltaire İletişim Ağı , 9 Nisan 2020, www.voltairenet.org/article209663.html

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