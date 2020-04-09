DSÖ halkın cerrahi maske kullanmasını reddediyor

Dünya Sağlık Örgütü 6 Nisan 2020’de, Covid-19 salgınına karşı mücadelede halkın cerrahi maske kullanmasını bir kez daha reddetti.

DSÖ, bu maskelerin hastaları hastane personelinin yaydığı damlacıklardan korumak için tasarlandığını belirtmektedir. Bunları takan sağlıkçıların ya da genel olarak halkı herhangi bir bulaşmadan korumada kanıtlanmış bir etkinlikleri yoktur.

DSÖ ayrıca bu maskelerin genelleştirilmesinin sahte bir güvenlik hissi verdiğini de vutgulamaktadır. Sadece hijyenik önlemlerin (ellerin yıkanması, mekanların havalandırılması vb.) ve sosyal mesafenin virüse karşı koruyabileceğini yinelemektedir.

1918’deki İspanyol grip salgını sırasında Japon makamları tarafından cerrahi maske takılması önerilmişti. Bu öneri hemen birçok ülke tarafından kabul edilip uygulanmıştı. Daha sonra bu uygulama Asya geneline yayıldı. Bununla birlikte, bu önlem aslında halkın moralini yüksek tutmayı amaçlıyordu v e salgın üzerinde hiçbir etkisi olmadı.