هنري كيسنجر يعلن ما بعد كوفيد-19

بعد رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براو في فاينانشيال تايمز [1]، جاء دور وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر في صحيفة وول ستريت جورنال [2] ليبشر بنظام عالمي جديد، بفضل وباء كوفيد-19.

يتبع الرجلان نفس المنطق : لن يكون من الممكن إعادة بناء الاقتصاد العالمي بعد الوباء من دون سلطة لذلك. وفي الواقع، كلا الرجلان ينتميان إلى نفس النادي، وهو نخبة select Pilgrim’s الذي ترأسه الملكة إليزابيث الثانية.

أعلن د. كيسنجر في 11 سبتمبر 2001 على موقع الواشنطن بوست [3]، قبل دقائق قليلة من استلام وتسليم السلطة بين الجنرال رالف إبرهارت والرئيس جورج بوش وخطاب الأخير، "الحرب بلا نهاية ".