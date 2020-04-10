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هنري كيسنجر يعلن ما بعد كوفيد-19

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بعد رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براو في فاينانشيال تايمز [1]، جاء دور وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر في صحيفة وول ستريت جورنال [2] ليبشر بنظام عالمي جديد، بفضل وباء كوفيد-19.

يتبع الرجلان نفس المنطق : لن يكون من الممكن إعادة بناء الاقتصاد العالمي بعد الوباء من دون سلطة لذلك. وفي الواقع، كلا الرجلان ينتميان إلى نفس النادي، وهو نخبة select Pilgrim’s الذي ترأسه الملكة إليزابيث الثانية.

أعلن د. كيسنجر في 11 سبتمبر 2001 على موقع الواشنطن بوست [3]، قبل دقائق قليلة من استلام وتسليم السلطة بين الجنرال رالف إبرهارت والرئيس جورج بوش وخطاب الأخير، "الحرب بلا نهاية ".

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

[1] “End the dog-eat-dog mentality to tackle the crisis”, Gordon Brown, Financial Times (UK), Voltaire Network, March 26, 2020.

[2] “The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order” , by Henry Kissinger , Wall Street Journal (United States), Voltaire Network, 4 April 2020.

[3] “Destroy the network ”, Henry Kissinger, The Washington Post (United States), Voltaire Network, 11 September 2001.

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مصادر: “هنري كيسنجر يعلن ما بعد كوفيد-19” , ترجمة سعيد هلال الشريفي , شبكة فولتير , 10 نيسان (أبريل) 2020, www.voltairenet.org/article209684.html

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