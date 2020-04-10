شبكة فولتير

منظمة الصحة العالمية ترفض استخدام السكان للكمامات الجراحية

شبكة فولتير
+

رفضت منظمة الصحة العالمية مرة أخرى، في 6 نيسان-أبريل 2020 استخدام الكمامات الجراحية من قبل السكان لمكافحة وباء كوفيد- 19.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الكمامات تهدف إلى حماية المرضى من رذاذ لعاب موظفي المستشفيات، وأنه ليس لها أي فعالية مثبتة في حماية مقدمي الرعاية الذين يرتدونها أو عامة الناس من أي تلوث.

كما لحظت منظمة الصحة العالمية أن تعميم هذه الأقنعة يعطي إحساساً زائفاً بالأمان. وكررت التأكيد على أن التدابير الصحية فقط (غسل اليدين، وتهوية المباني، وما إلى ذلك) والمسافة الاجتماعية، يمكن أن تحمي من الفيروس.

في الواقع، كانت السلطات اليابانية أوصت بارتداء الكمامات الجراحية خلال وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 1918. وقد تم تبنيها على الفور من قبل العديد من البلدان. وانتشرت في وقت لاحق في جميع أنحاء آسيا. ومع ذلك ، كان هذا الإجراء يهدف في الواقع إلى الحفاظ على روح معنوية عالية لدى السكان، ولم يكن له أي تأثير على الوباء.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر: “منظمة الصحة العالمية ترفض استخدام السكان للكمامات الجراحية” , ترجمة سعيد هلال الشريفي , شبكة فولتير , 10 نيسان (أبريل) 2020, www.voltairenet.org/article209685.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

ذعر وهراء سياسي في مواجهة الوباء
انقلابيون في ظل فيروس الكورونا
الحرب الأولى "لناتو الشرق الأوسط " تطيح بالنظام الإقليمي