إلغاء إدانة الكاردينال بيل

الكاردينال جورج بيل، رئيس أساقفة سيدني السابق، ثم محافظ أمانة اقتصاد الكرسي الرسولي (أي وزير المالية في دولة الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية)، الذي أدين في وقت سابق بالميل الجنسي للأطفال، حكمت المحكمة العليا الأسترالية ببراءته.

وقد حظيت محاكمة غبطته بالدعاية الشديدة على وسائل الإعلام، في جو معادٍ للكاثوليكية بعنف، ثم تمت تغطيته بـ "أمر هفوة" ، أي أمر قضائي صادر لوسائل الإعلام من قبل كيري جود ، مدير الادعاء في ولاية فيكتوريا، بعدم نشر أي شيء بعد الآن.

ورأت المحكمة العليا أنه من المحتمل ألا تكون الوقائع قد حدثت على الإطلاق، وأن هناك شكاً متعقلاً لعب في كل الأحوال لصالح الأسقف.