شبكة فولتير

إلغاء إدانة الكاردينال بيل

شبكة فولتير
+

الكاردينال جورج بيل، رئيس أساقفة سيدني السابق، ثم محافظ أمانة اقتصاد الكرسي الرسولي (أي وزير المالية في دولة الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية)، الذي أدين في وقت سابق بالميل الجنسي للأطفال، حكمت المحكمة العليا الأسترالية ببراءته.

وقد حظيت محاكمة غبطته بالدعاية الشديدة على وسائل الإعلام، في جو معادٍ للكاثوليكية بعنف، ثم تمت تغطيته بـ "أمر هفوة" ، أي أمر قضائي صادر لوسائل الإعلام من قبل كيري جود ، مدير الادعاء في ولاية فيكتوريا، بعدم نشر أي شيء بعد الآن.

ورأت المحكمة العليا أنه من المحتمل ألا تكون الوقائع قد حدثت على الإطلاق، وأن هناك شكاً متعقلاً لعب في كل الأحوال لصالح الأسقف.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر: “إلغاء إدانة الكاردينال بيل” , ترجمة سعيد هلال الشريفي , شبكة فولتير , 10 نيسان (أبريل) 2020, www.voltairenet.org/article209686.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

ذعر وهراء سياسي في مواجهة الوباء
انقلابيون في ظل فيروس الكورونا
الحرب الأولى "لناتو الشرق الأوسط " تطيح بالنظام الإقليمي