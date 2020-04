Henry Kissinger anuncia o após Covid-19

Depois do antigo Primeiro-Ministro britânico Gordon Brown no Financial Times [1], é a vez do antigo Secretário de Estado dos EUA, Henry Kissinger, no Wall Street Journal [2], preconizar uma Nova Ordem Mundial devido à epidemia do Covid-19.

Os dois homens seguem a mesma lógica: sem uma autoridade adequada, não será possível restabelecer a economia mundial após a epidemia. Ambos pertencem ao mesmo clube, o muito selecto Pilgrim’s («Peregrinos»-ndT), presidido pela Rainha Isabel II.

O Dr. Kissinger havia identicamente anunciado, em 11 de Setembro de 2001, no sítio do Washington Post [3], a «guerra sem fim», alguns minutos antes da devolução do Poder pelo General Ralph Eberhart ao Presidente George Bush Jr e da alocução deste a propósito.