Anulada a condenação do Cardeal Pell

O Cardeal George Pell, antigo Arcebispo de Sidney, depois Prefeito do Secretariado de Economia da Santa Sé (quer dizer, Ministro das Finanças do Estado da Cidade do Vaticano e da Igreja Católica), que tinha sido condenado por pedofilia foi considerado inocente pelo Supremo Tribunal da Austrália.

O julgamento de Sua Eminência fora bastante mediatizado, num clima violentamente anti-católico, depois coberto por uma «Gag Order» («Ordem de Mordaça»-ndT), ou seja, uma injunção (liminar-br) feita aos média (mídia-br) por Kerri Judd, Procurador da acusação do Estado de Victoria, para não publicarem mais nada.

O Supremo Tribunal considerou que os factos, provavelmente, nunca teriam podido ocorrer e que, em qualquer caso, uma dúvida razoável jogava a favor do prelado.