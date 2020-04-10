Voltaire İletişim Ağı

Suudi gerontokrasisi Covid-19 sınamasında

Voltaire İletişim Ağı
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Mart 2020’de Covid-19 ile savaşmak üzere bir küresel ateşkes çağrısında bulundu.

Yemen’de ülkenin kuzeyindeki Suudi Arabistan’ı yenen Husiler, sahadaki mevcut silahlı güçleri derhal ateşkese uymaya çağırdı.

Suudi Arabistan ancak 8 Nisan’da, ertesi gün (OPEC’in petrol fiyatları ile ilgili toplantı düzenleyeceği tarih) sabah GMT 09.00’dan (OPEC petrol fiyatı toplantısı tarihi) itibaren geçerli olacak ateşkes ilan etti.

Krallık, Mekke ve Medine’nin yabancı işçilerin, Afrikalıların ve Güneydoğu Asyalıların, yoğun olarak yaşadığı gecekondu bölgelerinde yükselen salgın tarafından kötü bir şekilde etkilenmiş durumdadır.

Özellikle de Suudi Arabistan bir gerontokrasidir. Aralarında Riyad Valisi Prens Faysal bin Benden bin Abdülaziz el Suud’un (77 yaşında) yer aldığı kraliyet ailesinin en az 150 üyesinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Prens halen yoğun bakımda. Alzheimer hastası Kral Selman (84 yaşında) ve Veliaht Prens MBS’nin iki ayrı sarayda tecrit durumundadır.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak: “Suudi gerontokrasisi Covid-19 sınamasında” , Tercüme Osman Soysal , Voltaire İletişim Ağı , 10 Nisan 2020, www.voltairenet.org/article209693.html

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