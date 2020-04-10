Suudi gerontokrasisi Covid-19 sınamasında

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Mart 2020’de Covid-19 ile savaşmak üzere bir küresel ateşkes çağrısında bulundu.

Yemen’de ülkenin kuzeyindeki Suudi Arabistan’ı yenen Husiler, sahadaki mevcut silahlı güçleri derhal ateşkese uymaya çağırdı.

Suudi Arabistan ancak 8 Nisan’da, ertesi gün (OPEC’in petrol fiyatları ile ilgili toplantı düzenleyeceği tarih) sabah GMT 09.00’dan (OPEC petrol fiyatı toplantısı tarihi) itibaren geçerli olacak ateşkes ilan etti.

Krallık, Mekke ve Medine’nin yabancı işçilerin, Afrikalıların ve Güneydoğu Asyalıların, yoğun olarak yaşadığı gecekondu bölgelerinde yükselen salgın tarafından kötü bir şekilde etkilenmiş durumdadır.

Özellikle de Suudi Arabistan bir gerontokrasidir. Aralarında Riyad Valisi Prens Faysal bin Benden bin Abdülaziz el Suud’un (77 yaşında) yer aldığı kraliyet ailesinin en az 150 üyesinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Prens halen yoğun bakımda. Alzheimer hastası Kral Selman (84 yaşında) ve Veliaht Prens MBS’nin iki ayrı sarayda tecrit durumundadır.