Die saudische Gerontokratie unter dem Covid-19 Druck

Am 23. März 2020 forderte UN-Generalsekretär Antonio Guterres einen weltweiten Waffenstillstand, um gegen das Covid-19 zu kämpfen.

Sofort riefen im Jemen die Huthis, die gerade Saudi-Arabien im Norden des Landes besiegt hatten, die dort präsenten verschiedenen Armeen zu einem Waffenstillstand auf.

Erst am 8. April kündigte Saudi-Arabien einen Waffenstillstand für den folgenden Morgen 09h00 GMT (Datum des OPEC-Treffens über die Ölpreise) an.

Das Königreich ist in den Slums ausländischer, afrikanischer und asiatischer Arbeiter im Südosten, in Mekka und Medina von der Epidemie hart betroffen.

Saudi-Arabien ist vor allem eine Gerontokratie. Mindestens 150 Mitglieder der königlichen Familie wurden positiv auf Covid-19 getestet, darunter Prinz Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, 77, Gouverneur von Riad. Er befindet sich derzeit in Reanimation. König Salman, 84, der bereits an Alzheimer leidet, und der Kronprinz MBS, wurden in zwei verschieden Palästen isoliert.