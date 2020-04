La défense du général Flynn trouve de nouveaux documents

De nouveaux documents ont été découverts par l’ancien cabinet d’avocats du général Michael Flynn et transmis à ses avocats actuels. Il semble que l’un d’entre eux soit susceptible de l’exonérer US des crimes qui lui sont reprochés.

Selon ses avocats, toute cette affaire n’a été possible que parce que le département de la Justice a refusé de déclassifier un document attestant incidemment qu’un espion du FBI s’était illégalement infiltré dans un briefing à huis clos du futur président Trump avec la CIA, en août 2016.

Le général Michael T. Flynn, ancien commandant du Renseignement militaire US puis conseiller de Sécurité nationale du président Trump, était devenu la cible du procureur Robert Mueller durant la tentative de destitution par le Russiagate et avait été contraint de démissionner. Il avait été accusé d’avoir délibérément caché des informations au vice-président Mike Pence. Soldat exemplaire, il était opposé à « l’impérialisme et à l’exceptionnalisme américains ». Il s’était fait connaître en dénonçant le soutien de l’administration Obama aux Frères musulmans, à Al-Qaëda et à Daech.