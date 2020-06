Professor Neil Ferguson, de hogepriester van het liberale ziekenhuismanagement en uitvinder van de veralgemeende insluiting, confronteert Covid-19.

In het begin van de Koude Oorlog was het in het Westen gebruikelijk om te lachen om de Sovjetblindheid in het geloof in de onzin van professor Trofim Lyssenko. De eerste secretaris van de partij, Joseph Stalin, had de leer van de genetica verboden en Lyssenko gebruikt als een wetenschappelijke rechtvaardiging voor het marxisme, maar hij had geen praktische gevolgen. Vandaag heeft dezelfde malafide aanpassing het Westen bereikt. Professor Neil Fergusson verzekert ons dat statistieken het gedrag van levende wezens kunnen voorspellen. Dit is dom, maar veel politieke leiders geloven het. Helaas ondervinden zij, in tegenstelling tot de Sovjets, politieke consequenties die hun landen ruïneren.

De oprichting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

De afgelopen twintig jaar hebben westerse politieke leiders geprobeerd om met behulp van statistische kennis over epidemieën de juiste beslissingen te nemen in geval van gevaar. Na de sars-uitbraak in 2003 heeft de Europese Unie in 2005 een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDPC) opgericht. In de tweede helft van 2008 hebben het Centrum en het Franse voorzitterschap een conferentie georganiseerd om na te gaan of het wenselijk is scholen te sluiten om een influenza-epidemie te bestrijden en om te bepalen wanneer en wanneer deze moet worden uitgevoerd. Er was nog steeds geen sprake van een wijdverbreide inperking van de hele bevolking.

De belangrijkste bijdrage werd geleverd door professor Neil Ferguson en Simon Cauchemez van het Imperial College London. Zij vergeleken statistische gegevens over de sluiting van scholen in Hongkong in 2003 en 2008, de sluiting van scholen als gevolg van de staking van de leraren in Israël in 2000, het effect van de zonevakantie in Frankrijk van 1984 tot 2006, de sluiting van met de griep besmette scholen in Frankrijk in 1957 en de sluiting van de Spaanse griep in een aantal steden in de VS en Australië in 1918. En het benadrukte de ongelijkheden en onrechtvaardigheden in verband met de sluiting van scholen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Vanaf dat moment stond het systeem op z’n kop. Deskundigen hadden geconstateerd dat de sluiting van scholen geen significante invloed had op het uiteindelijke aantal sterfgevallen, maar alleen op de snelheid van de verspreiding van de ziekte. Hun taak was om een oplossing te bieden voor de sluiting van ziekenhuisbedden die niet dagelijks bezet waren. De statistiek stond niet langer ten dienste van de gezondheid van de Europeanen, maar van een ideologie, namelijk die van het liberale staatsbestuur.

Bernard Kouchner, de Franse minister van Buitenlandse Zaken die deze conferentie heeft georganiseerd, was degene die, toen hij minister van Volksgezondheid was (1992-93, 1997-99, 2001-02), begonnen was met de reorganisatie van het Franse ziekenhuissysteem, niet meer volgens medische criteria, maar volgens een logica van rentabiliteit. In vijftien jaar tijd heeft Frankrijk dus aanzienlijke besparingen gerealiseerd door 15% van zijn ziekenhuisbedden te sluiten; besparingen die onbeduidend zijn in vergelijking met de huidige kosten van insluiting.

Professor Trofim Lyssenko beweerde dat hij door het toepassen van de marxistische dialectiek op de natuurwetenschappen had aangetoond dat de kleinburgerlijke genetische wetenschap het bij het verkeerde eind had. In dit verband zei hij dat net zoals de Partij een nieuwe man zou genereren, het mogelijk was om de genetica van planten te wijzigen naargelang de inrichting van de velden. Zijn madeliefjes werden officieel in de USSR tijdens de Estalin-periode. Wetenschap en ideologie veroorzaken altijd een behoorlijke puinhoop.

Professor Neil Ferguson’s charlatanisme

Professor Ferguson is nog steeds de Europese referentie in de modellering van epidemieën.

In 2001 overtuigde hij premier Tony Blair om 6 miljoen stuks vee te ruimen om de mond- en klauwzeerepidemie een halt toe te roepen (een besluit dat 10 miljard pond heeft gekost en nu als een grote ramp wordt beschouwd).

In 2002 berekende hij dat de gekkekoeienziekte ongeveer 50.000 Britten zou doden en 150.000 meer als het zich zou verspreiden onder schapen. Er waren er daadwerkelijk 177.

In 2005 voorspelde hij dat de vogelgriep 65.000 Britten zou doden. Er waren in totaal 457 doden.

Hoe dan ook, hij is een adviseur van de Wereldbank en vele regeringen. Hij was het die op 12 maart een vertrouwelijk briefje aan de Franse president Emmanuel Macron stuurde waarin hij een half miljoen doden in Frankrijk aankondigde. Het was opnieuw professor Ferguson die op 16 maart publiekelijk aankondigde dat, als de sirene niet was geklonken, er maar liefst 550.000 doden zouden vallen in het Verenigd Koninkrijk en tot 1,2 miljoen in de Verenigde Staten, waardoor de Britse regering gedwongen werd haar beleid te herzien.

Simon Cauchemez, die in 2009 zijn rechterhand was, staat aan het hoofd van de modellenafdeling van het Pasteur Instituut. Hij is lid van het Comité Scientifique de l’Élysée, waar hij een veralgemeende inperking heeft voorgesteld. Dit comité werd opgericht door de Directeur-generaal van Gezondheid, professor Jérôme Salomon, een geestelijke zoon en voormalig technisch adviseur van Bernard Kouchner.

De overname van het Ferguson-team was gebaseerd op een intellectuele crisis. De "biologie-wiskunde" (sic) zou het liberale beheer van de gezondheidsdiensten kunnen rechtvaardigen.

Helaas kunnen de statistieken weliswaar worden gebruikt om de effecten van dergelijke maatregelen achteraf te evalueren, maar ze kunnen het gedrag van een levend organisme, een virus, dat zich probeert te verspreiden en vooral niet te doden, wat het opzettelijk veroorzaakt wanneer de soort waarin het nestelt nog niet over de juiste antilichamen beschikt, niet voorspellen. Geen enkel virus zal een soort uitroeien, ook niet de mens niet, want als het hen allemaal doodt, zal het met hen verdwijnen.

Bovendien is het extrapoleren van de griepmaatregelen naar de Covid-19-epidemie een absurditeit: de griep treft veel kinderen, niet Covid-19, die in demografisch opzicht alleen ouderen, diabetici of mensen met hoge bloeddruk doodt. Kinderen die geïnfecteerd zijn met Covid-19 hebben slechts een zeer lage virusbelasting en het is niet eens bekend of ze geïnfecteerd zijn.

Professor Ferguson erkende op 22 maart dat hij de Covid-19 epidemie uitsluitend had berekend op basis van een 13 jaar oude database van influenza-epidemieën.

In feite kan men niet anders dan constateren dat deze goeroe niet langer genoegen neemt met een liberaal beleid op het gebied van de volksgezondheid, maar pleit voor het ontnemen van de vrijheid van de mensen. Om de realiteit van deze drift te verbergen, trekken de aanhangers van professor Fergusson de aandacht van het publiek door het gebruik van chirurgische maskers voor te stellen die, zoals we al hebben uitgelegd, geen nut hebben in het licht van de epidemie [1].

De resultaten van Professor Didier Raoult spreken voor zich. Ook werd er een communicatiecampagne tegen hem georkestreerd door de discipelen van professor Neil Ferguson, precies zoals de Sovjetgenetici werden vervolgd door Lyssenko’s aanhangers.

De polemiek met professor Didier Raoult

Deze verklaringen werpen een nieuw licht op de polemiek die de discipelen van professor Neil Ferguson tegenover die van professor Didier Raoult stelde [2]. In tegenstelling tot wat er gezegd is, is dit geen probleem van de methodologie, maar van de finaliteit.

Neil Ferguson is een charlatan die in zijn oplichterij verwikkeld is, terwijl Didier Raoult een dokter-klinicus is. De volgelingen van de eerste hebben dode mensen nodig om in hun overtuiging te geloven, die van de tweede behandelen hun zieken.

Het probleem waar we mee te maken hebben is niet een wetenschappelijk debat, maar een oorlog van herhaalde fouten tegen de wetenschappelijke aanpak. Het is te hopen dat de leden van de Wetenschappelijke Raad van de Elyséeer professor Raoult vragen om geen vergelijkende studies uit te voeren met een groep en een getuige. Moet een verantwoordelijke arts in tijden van crisis sommige van zijn patiënten niet behandelen in plaats van ze gewillig op te offeren?