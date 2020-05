Voltaire-Netzwerk | 6. Mai 2020

In seiner Geschichte hat jedes Land Skandale des geheimen Medienkaufs durch Wirtschaftsakteure erlebt. Dies ist jetzt auf europäischer Ebene der Fall.

Die Bill and Melinda Gates Foundation hat beispielsweise 2019 folgende Ausgaben gemacht:

Der Spiegel : 2 537 294 $

Die Zeit : 297 124 $

Le Monde : 2 126 790 $

The Atlantic : 500 222 $

The Bureau of Investigative Journalism : 1 068 169 $

The Guardian : 175 000 $

The Project Syndicate : 1 619 861 $

Bitte beachten Sie, dass durch die Finanzierung von Berichten (Bureau of Investigative Journalism) oder durch die Bezahlung von Autoren kostenloser Foren, die in mehreren Sprachen übersetzt und verbreitet wurden (Project Syndicate), der "Spender" auf alle Zeitungen einwirkt, die sie übernehmen, ohne ihnen direkt Geld zahlen zu müssen.