Unter Verstoß gegen die Gesundheitsvorschriften seiner Regierung besuchte Außenminister Mike Pompeo Israel am 13. Mai 2020, d.h. vier Tage vor der Ernennung der neuen Regierung. Zur Überraschung aller erledigte er in wenigen Minuten die regionalen Themen und verbrachte seinen Besuch damit, die chinesischen Investitionen im Land zu überprüfen.

Eine der Folgen der Coronavirus-Epidemie ist, dass der Westen seine Abhängigkeit von chinesischen Produktionskapazitäten erkannt hat. Weder die Europäer noch die Vereinigten Staaten waren in der Lage, die Millionen chirurgischen Masken herzustellen, die sie dringend an ihre Bevölkerung verteilen wollten. Sie mussten sich an China wenden, um sie zu kaufen, und kämpften oft untereinander bis auf die Flugplätze, um sie auf Kosten ihrer Verbündeten in ihr Land zu bringen.

In diesem Kontext der allgemeinen Situation „Rette sich wer kann“, machte die US-Führung des Westens keinen Sinn mehr. Aus diesem Grund hat Washington beschlossen, die Handelsbeziehungen mit China nicht neu auszubalancieren, sondern sich dem Bau der Seidenstraßen zu widersetzen und den Europäern zu helfen, einen Teil ihrer Industrie zu verlagern. Dies könnte ein entscheidender Wendepunkt sein: der teilweise Stopp des Globalisierungsprozesses, der mit dem Untergang der Sowjetunion begonnen hatte. Achtung: Dies ist keine wirtschaftliche Entscheidung, die Prinzipien des Freihandels in Frage zu stellen, sondern eine geopolitische Strategie der Sabotage chinesischer Ambitionen.

Dieser Strategiewechsel wurde durch die nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische und militärische Kampagne gegen Huawei angekündigt. Die Vereinigten Staaten und die NATO befürchteten, dass das chinesische Militär die Informationen abfangen könnte, wenn Huawei die westlichen öffentlichen Märkte für G5-Anlagen für sich gewinnen würde. Vor allem wussten sie, dass die Chinesen, wenn sie diese Märkte eroberten, sie technisch die einzigen werden würden, die den nächsten technologischen Schritt machen könnten [1]. .

Dies ist kein Anschluss der Trump-Administration an die Fantasien der Roten Morgendämmerung [2], deren antichinesische Obsession auf einem primären Antikommunismus beruht, sondern auf einer Erkenntnis von Pekings gigantischem militärischem Fortschritt. Natürlich ist das Budget der Volksbefreiungsarmee im Vergleich zu dem der US-Streitkräfte lächerlich klein, aber gerade ihre sehr sparsame Strategie und ihr technischer Fortschritt ermöglichen es ihr heute, das amerikanische Monster herauszufordern.

Am Ende des Ersten Weltkriegs begannen die Chinesen der Kuomintang und der Kommunistischen Partei gemeinsam, ihr Land wieder zu vereinen und es für ein langes Jahrhundert kolonialer Demütigung zu rächen. Eine Kuomintang-Figur, Chiang Kai-chek, versuchte, die Kommunistische Partei zu beseitigen, wurde aber von ihr besiegt und ging ins Exil nach Taiwan. Mao Zedong verfolgte diesen nationalistischen Traum und lenkte die Kommunistische Partei in Richtung einer sozialen Transformation des Landes. Sein Ziel blieb jedoch immer und vor allem nationalistisch, wie es der russisch-chinesische Krieg um die Insel Zhenbao 1969 zeigte. In den 1980er Jahren entwickelte Admiral Liu Huaqing (derjenige, der den Putschversuch von Zhao Ziyang in Tienanmen unterdrückte) eine Strategie, um die US-Armeen aus der chinesischen Kulturzone zu vertreiben. Sie wird seit vierzig Jahren geduldig umgesetzt. Ohne jemals Krieg zu provozieren, erweitert Peking seine territoriale Souveränität im Südchinesischen Meer und schikaniert dort die US-Marine. Der Moment ist nicht mehr sehr fern, wenn diese sich von dort zurückziehen muss, so dass China Taiwan mit Gewalt zurückerobern kann.

Nach der Auflösung der UdSSR war Präsident George Bush Sr. der Ansicht, dass die USA keine Rivalen mehr hätten und dass es an der Zeit sei, Geld zu verdienen. Er demobilisierte eine Million Soldaten und ebnete den Weg für die finanzielle Globalisierung. Die US-Multis verlagerten ihre Unternehmen nach China, wo ihre Produkte von unzähligen ungeschulten Arbeitern hergestellt wurden, zwanzigmal weniger bezahlt als amerikanische Arbeiter. Nach und nach wurden fast alle in den Vereinigten Staaten verkauften Konsumgüter aus China importiert. Die US-Mittelschicht wurde ärmer, während China seine Arbeiter ausbildete und reicher wurde. Auf der Grundlage des Freihandels breitete sich die Bewegung auf den gesamten Westen und dann auf die ganze Welt aus. Die Kommunistische Partei beschloss, ein modernes Äquivalent zur alten Seidenstraße wiederherzustellen und wählte Xi Jinping 2013 zur Durchführung des Projekts. Für den Fall, dass dies einträte, könnte China das quasi-Monopol der Warenproduktion in der Welt haben.

Mit der Entscheidung, die Seidenstraßen zu sabotieren, versucht Präsident Donald Trump, China aus seiner eigenen Kulturzone zu vertreiben, wie China die USA aus seiner eigenen verdrängt. Um dies zu tun, wird er auf seine "Verbündeten" zählen können, deren Unternehmen bereits von ausgezeichneten billigen chinesischen Produkten zerstört sind. Einige von ihnen haben deshalb Revolten erlebt, wie die der Gelben Westen in Frankreich. In der Vergangenheit brachte die alte Seidenstraße unbekannte Produkte nach Europa, während die heutigen Straßen die gleichen Produkte bringen wie die in Europa hergestellten, aber viel billiger.

Entgegen der landläufigen Meinung könnte China die Seidenstraßen aus geostrategischen Gründen aufgeben, unabhängig von der Höhe ihrer Investitionen. China hat dies in der Vergangenheit schon getan. Es hatte daran gedacht, im 15. Jahrhundert eine maritime Seidenstraße zu eröffnen, hatte Admiral Zheng He, "den Kämmerer mit drei Juwelen", nach Afrika und in den Nahen Osten geschickt, an der Spitze einer gewaltigen Armada, bevor er sich zurückzog und seine gigantische Flotte versenkte, und nie mehr zurückkehrte.

Außenminister Mike Pompeo besuchte Israel in voller Quarantäne. Er versuchte, die beiden künftigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu (jüdischer Kolonialist) und seinen Stellvertreter und dennoch Gegner General Benny Gantz (israelischer Nationalist) davon zu überzeugen, chinesische Investitionen im eigenen Land zu stoppen [3]. Die chinesischen Unternehmen kontrollieren bereits die Hälfte des israelischen Agrarsektors und werden in den kommenden Monaten voraussichtlich 90 % ihres Handels ausmachen. Mike Pompeo sollte versuchen, den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sissi in gleicher Weise zu überzeugen. Tatsächlich sollten der Suezkanal und die israelischen Häfen Haifa und Ashdod die Terminals der modernen Seidenstraße im Mittelmeer sein.

Nach verschiedenen Versuchen hat China die Instabilität des Irak, Syriens und der Türkei dahingehend bewertet, auf deren Durchquerung zu verzichten. Zwischen Washington und Moskau wurde stillschweigend vereinbart, einen dschihadistischen Knoten an der syrisch-türkischen Grenze zu hinterlassen, um chinesische Investitionen in der Region zu verhindern. Moskau will sein Bündnis mit Peking auf Seidenstraßen aufbauen, die sein eigenes Territorium und nicht westliche Länder durchqueren. Es ist das Projekt der "Großen Eurasischen Partnerschaft" von Präsident Wladimir Putin [4].

Man kommt immer wieder auf das gleiche Dilemma zurück ("die Thukydides-Falle"): Angesichts des Aufstiegs einer neuen Macht (China) muss die herrschende Macht (die Vereinigten Staaten) entweder einen Krieg gegen sie führen (wie Sparta gegen Athen), oder dem Neuankömmling Raum zugestehen, d.h. die Teilung der Welt akzeptieren.